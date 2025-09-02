Como ocultar o nº de compartilhamentos em posts do Instagram

Além de permitir que você oculte o número de curtidas em suas postagens no Instagram, a rede social da Meta também possibilita que você não exiba mais o número de compartilhamentos dos seus posts — que fica localizado na mesma área das curtidas, logo abaixo deles.

Esse processo pode ser feito de duas formas: na hora em que for publicar algo e também posteriormente, se assim preferir. Veja, a seguir, como fazer esses procedimentos! 🙂

Na hora da publicação do post

Na tela de adicionar a legenda e demais informações do post, toque em “Mais opções” e marque a opção “Ocultar o número de compartilhamentos desse post”.

Depois de publicar o post

Toque em cima do post desejado (na aba do seu perfil). Em seguida, vá até os três pontinhos, no canto superior direito, e selecione “Ocultar número de compartilhamentos”.