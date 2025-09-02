E se o iMac G3 fosse lançado hoje? Artista cria página moderna na web para o computador

Eu não sei vocês, mas sempre que a Apple lança um novo produto, uma das primeiras coisas que faço é acessar a página que a empresa preparou em seu site para apresentá-lo — isso porque essa páginas costumam ser verdadeiras obras-primas do web design, cheia de imagens e elementos gráficos lindíssimos e animações super bem feitas.

Obviamente, isso só é possível graças ao poder de fogo dos computadores atuais, muito mais capazes de renderizar esses elementos todos que os dispositivos de 20-30 anos atrás (ou até modelos mais simples do início da década passada).

Mas, e se… essas limitações não existissem? E se, na época do glorioso iMac G3 (provavelmente o computador mais celebrado da história Apple em termos de design), por exemplo, a gente já tivesse páginas tão elaboradas na web como as que podemos encontrar no site da gigante de Cupertino hoje em dia?

Pois foi exatamente isso que o artista 3D Thibaut Crépelle se perguntou ao criar uma página que imagina como seria se o icônico tudo-em-um da Maçã fosse lançado hoje, com animações extremamente bem feitas, carrosséis e efeitos visuais que parecem ter sido feitos pelo próprio time de web design da empresa.

A página recebe o visitante já em grande estilo, com uma animação inspirada no clássico pôster “Yum.”, feito justamente para divulgar o iMac G3. Essas animações, porém, não param por aí, estando presentes em praticamente todas as seções da página — e sempre com muita atenção aos detalhes, a exemplo das teclas que podem ser “pressionadas” no teclado.

Quem está familiarizado com as páginas da Apple vai notar alguns elementos familiares, como a seção “Get the highlights” (algo como “Veja os destaques”), que reúne em apenas um carrossel as principais características de um produto, bem como os tradicionais comparativos que deixam você conferir todas as cores disponíveis para o dispositivo.

Há até mesmo uma seção da página dedicada ao chip PowerPC G3 e a alguns dos principais softwares do Mac OS X Cheetah, que ficou marcado por introduzir a lendária linguagem visual “Aqua”.

No final da página, há ainda um vídeo (acima) explorando o processo de criação da página, além de outro focado no ainda mais clássico Macintosh, de 1984.

Muito bacana, não? 🤩