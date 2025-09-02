Fones Beats Solo Buds, Solo 4 e Studio Pro poderão ganhar novas cores

A Apple parece estar trabalhando em novas cores para alguns fones de ouvido existentes da Beats, de acordo informações obtidas em códigos pelo analista/colaborador do MacRumors, Aaron [@aaronp613].

Começando pelos Beats Solo Buds — que foram lançados em abril do ano passado —, a possível nova cor é conhecida internamente como icing (algo como glacê).

Os Beats Solo 4, lançados junto aos Solo Buds, deverão ganhar as opções de cores ouro champanhe (champagne gold) e ouro rosa (rose gold), além das variantes existentes. Mais cedo, vale lembrar, a Apple também apresentou uma nova edição limitada dos fones em parceria com a cantora sul-coreana JENNIE.

Também foram descobertas novas opções de cores para os Beats Studio Pro (lançados em julho de 2023). São elas: dark slate (algo como ardósia escura) e rosa (pink).

Não há informações sobre quando as novas cores serão lançadas. Vale notar que a Beats também está muito próxima de lançar um novo modelo de fones de ouvido (os Powerbeats Fit) ainda neste ano.

