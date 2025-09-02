Instagram começa a testar Picture-in-Picture (PiP) nos Reels

O Instagram iniciou os testes de um novo recurso de Picture-in-Picture (PiP) para os Reels, permitindo que usuários continuem assistindo a vídeos em uma janela flutuante mesmo enquanto navegam por outros aplicativos.



A novidade foi confirmada ao TechCrunch pela própria Meta e identificada inicialmente pelo social media Radu Oncescu, que compartilhou exemplos da interface em fase de teste. Alguns usuários também receberam uma notificação sobre a função, que pode ser ativada nas configurações de reprodução do app.

A empresa de Mark Zuckerberg já vinha estudando o recurso desde março, quando o chefe do Instagram, Adam Mosseri, mencionou em uma sessão de perguntas e respostas que avaliaria a viabilidade do PiP. Agora, a ferramenta está em uma fase limitada de testes com um grupo pequeno de usuários.

O PiP pode ter um papel importante nos dados de retenção de audiência, já que permite que vídeos mais longos sejam vistos em segundo plano, enquanto o usuário pode realizar outras atividades em seu dispositivo, como responder mensagens ou checar outras redes sociais.

Com essa mudança, o Instagram se coloca em linha com seus principais concorrentes TikTok e YouTube Shorts, que disponibilizaram o mesmo recurso em 2023 e 2024, respectivamente.

Por enquanto, não há uma previsão de lançamento global para o recurso.