Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Instagram começa a testar Picture-in-Picture (PiP) nos Reels

Bruno S. Gentile
02/09/2025 • 14:11

O Instagram iniciou os testes de um novo recurso de Picture-in-Picture (PiP) para os Reels, permitindo que usuários continuem assistindo a vídeos em uma janela flutuante mesmo enquanto navegam por outros aplicativos.

A novidade foi confirmada ao TechCrunch pela própria Meta e identificada inicialmente pelo social media Radu Oncescu, que compartilhou exemplos da interface em fase de teste. Alguns usuários também receberam uma notificação sobre a função, que pode ser ativada nas configurações de reprodução do app.

Publicidade

A empresa de Mark Zuckerberg já vinha estudando o recurso desde março, quando o chefe do Instagram, Adam Mosseri, mencionou em uma sessão de perguntas e respostas que avaliaria a viabilidade do PiP. Agora, a ferramenta está em uma fase limitada de testes com um grupo pequeno de usuários.

O PiP pode ter um papel importante nos dados de retenção de audiência, já que permite que vídeos mais longos sejam vistos em segundo plano, enquanto o usuário pode realizar outras atividades em seu dispositivo, como responder mensagens ou checar outras redes sociais.

Posts relacionados

Com essa mudança, o Instagram se coloca em linha com seus principais concorrentes TikTok e YouTube Shorts, que disponibilizaram o mesmo recurso em 2023 e 2024, respectivamente.

Por enquanto, não há uma previsão de lançamento global para o recurso.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

“iPhones 17”: aumentos de preços poderão ser menos drásticos que o esperado, aposta JPMorgan
Posts relacionados