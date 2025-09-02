Navegue

“iPhones 17”: aumentos de preços poderão ser menos drásticos que o esperado, aposta JPMorgan

Bruno Cardoso
02/09/2025
A instabilidade econômica causada pela política tarifária do governo dos Estados Unidos, comandado pelo presidente Donald Trump, fez muitas empresas terem que lidar com a possibilidade de aumentar os preços de seus produtos — e a Apple, é claro, não é exceção.

De acordo com a instituição financeira JPMorgan, porém, o impacto do tarifaço — que tem como um dos seus grandes alvos a China, lar da maioria das fábricas da Maçã — poderá ser menor do que o esperado, com vários dos modelos da linha “iPhone 17” passando ilesos.

Em uma carta para investidores à qual o pessoal do 9to5Mac teve acesso, os analistas do banco estadunidense deixaram em aberto a possibilidade de vermos apenas um modelo da nova linha de smartphones da Maçã ter seu preço alterado.

Eis os modelos da linha “iPhone 17” e seus possíveis preços base nos EUA, de acordo com o JPMorgan:

  • “iPhone 17”: US$800 (sem aumento).
  • “iPhone 17 Air”: US$900-950 (sem aumento ou, no máximo, aumento de US$50 em relação ao atual Plus).
  • “iPhone 17 Pro”: US$1.100 (aumento de US$100, mas com uma maior capacidade de armazenamento, como rumorado).
  • “iPhone 17 Pro Max”: US$1.200 (sem aumento).

Caso essa previsão esteja correta, apenas o “iPhone 17 Pro” ficará mais caro, repetindo algo que aconteceu lá em 2023 com o iPhone 15 Pro Max. Na ocasião, vale lembrar, o topo-de-linha ficou US$100 mais caro, mas passou a vir com 256GB de armazenamento em sua configuração mais em conta, e não mais 128GB.

Obviamente, os valores mencionados para o “iPhone 17 Air” levam em conta os preços praticados atualmente pela Apple para o iPhone 16 Plus, já que o suposto novo modelo ultrafino não conta com um antecessor direto. E, por se tratar de um modelo completamente novo e com um design arrojado, não é exagero dizer que as chances de ele custar US$950 são maiores que as de ele custar US$900.

Resta vermos, agora, como essa situação afetará os valores cobrados por esses dispositivos em outros mercados como o brasileiro.

