Justiça dos EUA mantém acordo entre Apple e Google, mas exige mudanças

O Google também não será obrigado a vender o seu navegador Chrome, mas deverá compartilhar dados de pesquisa com concorrentes
Douglas Nascimento
02/09/2025 • 20:03
daily_creativity / Shutterstock.com
Logos da Apple e do Google

Em decisão histórica referente ao caso antitruste do governo dos Estados Unidos contra o Google, um juiz federal do país decidiu que a Big Tech não será obrigada a vender seu navegador Chrome e que poderá continuar pagando a concorrentes (como a Apple) para disponibilizar seus serviços como padrão.

Segundo a Bloomberg, a decisão traz para a gigante de Mountain View consequências bem menos severas que as sugeridas pelo Departamento de Justiça (Department of Justice, ou DOJ) do país, e dá à Maçã a possibilidade de continuar faturando alto anualmente para ter o Google como buscador no Safari, com pequenos ajustes.

O magistrado destacou que as desenvolvedoras de browsers deverão promover melhor os mecanismos de pesquisa alternativos, fazer alterações nas configurações padrão para os buscadores padrão e permitir opções alternativas para o modo anônimo. Os acordos de licenciamento também devem durar, no máximo, um ano.

Cortar os pagamentos do Google quase certamente imporá danos substanciais — em alguns casos, devastadores — a parceiros de distribuição, mercados relacionados e consumidores, o que pesa contra uma proibição ampla de pagamentos.

Essa decisão — que fez as ações da Apple [$AAPL] subirem após ser noticiada —, pode diminuir o impulso da Maçã pela compra de uma grande startup de inteligência artificial (como a Perplexity), uma vez que a empresa buscava uma alternativa ao Google para caso devesse encerrar tal acordo.

Quando falamos na venda do Google Chrome (e potencialmente do Android), o tribunal considera que o governo dos EUA exagerou muito ao propor a venda forçada dessas plataformas, acrescentando que o Google não as usou para “efetuar restrições ilegais”.

Nem tudo são flores…

Embora tenha se saído vitorioso nas questões mais preocupantes, o Google terá que cumprir certas obrigações para não ser mais enquadrado como uma empresa monopolista. A mais relevante delas é a obrigação de compartilhar dados de indexação de pesquisa e interação de usuários com concorrentes.

O objetivo desse compartilhamento é permitir que empresas menores forneçam resultados de pesquisa e anúncios de alta qualidade, aumentando a concorrência e possibilitando que rivais possam competir de igual para igual enquanto desenvolvem as suas próprias tecnologias e capacidade de pesquisa.

Embora possa continuar pagando por acordos com terceiros para disponibilizar seus serviços como padrão, o Google também está proibido de exigir exclusividade — ou seja: não pode condicionar a sua presença em determinado sistema à ausência da possibilidade de escolha de concorrentes.

De acordo com o TechCrunch, esse detalhe também afetará a forma como os seus apps são distribuídos no Android, uma vez que a empresa não poderá mais condicionar o licenciamento da sua loja de apps Google Play à distribuição de certos aplicativos padrão no sistema.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
