Kuo reitera lançamento de iPhone/iPad dobrável e do “Apple Vision Air” nos próximos anos

O notório analista Ming-Chi Kuo trouxe hoje algumas informações relacionadas à General Interface Solution (GIS), fornecedora de vidros ultrafinos (ultra-thin glass, ou UTG) da Apple, que corroboram alguns planos sobre possíveis futuros dispositivos.

Publicidade

De acordo com Kuo, a Apple usará uma camada de vidro ultrafina tanto no iPhone dobrável quanto no iPad dobrável, os quais serão produzidos em parceria com a Corning.

Nesse sentido, o analista corroborou que a Apple planeja lançar o seu primeiro iPhone dobrável em 2026, com o dispositivo chegando como parte da linha “iPhone 18”. Já o iPad dobrável é esperado para 2028.

Kuo também acredita que a Apple venderá algo entre 8 e 10 milhões de iPhones dobráveis ​​em 2026 e até 25 milhões em 2027. O iPad dobrável não deverá vender tão bem, já que seu preço será “consideravelmente mais alto” que o do iPhone dobrável, podendo comercializar algo entre 500 mil a 1 milhão de unidades em 2028.

“Apple Vision Air”

Na mesma publicação, Kuo também reitera a possibilidade de a Apple lançar uma versão mais leve e acessível do Vision Pro em 2027. Rumores sobre esse modelo sugerem que ele terá uma estrutura interna feita de titânio, além de um design mais fino e um novo compartimento de bateria.

Publicidade

Referindo-se ao dispositivo como “Apple Vision Air”, ele diz que esse headset será mais de 40% mais leve que o modelo atual e aproximadamente 50% mais barato — ou seja, algo em torno de US$1.750.

Kuo acredita que a Apple poderá vender 1 milhão de unidades desse modelo em 2027.