Líder de pesquisa em IA do time de robótica da Apple parte para a Meta

A debandada de talentos em inteligência artificial da Apple para as suas principais rivais no setor teve continuidade, conforme uma reportagem da Bloomberg.

Segundo o jornalista Mark Gurman, o principal pesquisador de IA em robótica da empresa, Jian Zhang, se juntou recentemente à Meta. Lá, ele desenvolverá produtos no Robotics Studio, que faz parte da divisão Reality Labs.

Na Apple, Zhang liderou uma pequena equipe de acadêmicos focada em tecnologia de automação e no papel da IA ​​nesses produtos. Esse time já sofreu algumas perdas, com o engenheiro Mario Srouji deixando-o para gerenciar produtos de IA na Archer Aviation.

O grupo de pesquisa em robótica faz parte da divisão de inteligência artificial e aprendizado de máquina da Apple. É uma equipe separada da de desenvolvimento de produtos de robótica da empresa, que foi transferida para o departamento de engenharia de hardware da Apple no início deste ano.

Outras desistências

Separadamente, mais três pesquisadores de IA deixaram, na última semana, a equipe interna de modelos de linguagem da Apple.

As desistências incluem os experts John Peebles, Nan Du e Zhao Meng. Todos faziam parte de uma equipe dos Apple Foundation Models que perdeu cerca de dez membros, incluindo seu chefe, nas últimas semanas.

Segundo a reportagem, Peebles e Du estão indo para a OpenAI, enquanto Zhao está se juntando à Anthropic.

De acordo com Gurman, as saídas de funcionários de IA da Apple deverão continuar, com vários outros colaboradores “participando ativamente” de entrevistas para vagas em outras empresas.

Segundo fontes ouvidas pelo repórter, a fraca resposta da Apple Intelligence e a potencial adoção de modelos de terceiros contribuíram para a queda do interesse interno nessa área.