Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Carles Rabada no Unsplash
Apple Park

Líder de pesquisa em IA do time de robótica da Apple parte para a Meta

A Maçã também perdeu outros três talentos para a OpenAI e a Anthropic nas últimas semanas
Luiz Gustavo Ribeiro
02/09/2025 • 18:07
Leitura de 2 minuto

A debandada de talentos em inteligência artificial da Apple para as suas principais rivais no setor teve continuidade, conforme uma reportagem da Bloomberg.

Publicidade

Segundo o jornalista Mark Gurman, o principal pesquisador de IA em robótica da empresa, Jian Zhang, se juntou recentemente à Meta. Lá, ele desenvolverá produtos no Robotics Studio, que faz parte da divisão Reality Labs.

Na Apple, Zhang liderou uma pequena equipe de acadêmicos focada em tecnologia de automação e no papel da IA ​​nesses produtos. Esse time já sofreu algumas perdas, com o engenheiro Mario Srouji deixando-o para gerenciar produtos de IA na Archer Aviation.

O grupo de pesquisa em robótica faz parte da divisão de inteligência artificial e aprendizado de máquina da Apple. É uma equipe separada da de desenvolvimento de produtos de robótica da empresa, que foi transferida para o departamento de engenharia de hardware da Apple no início deste ano.

Outras desistências

Separadamente, mais três pesquisadores de IA deixaram, na última semana, a equipe interna de modelos de linguagem da Apple.

Publicidade

As desistências incluem os experts John Peebles, Nan Du e Zhao Meng. Todos faziam parte de uma equipe dos Apple Foundation Models que perdeu cerca de dez membros, incluindo seu chefe, nas últimas semanas.

Segundo a reportagem, Peebles e Du estão indo para a OpenAI, enquanto Zhao está se juntando à Anthropic.

Publicidade

De acordo com Gurman, as saídas de funcionários de IA da Apple deverão continuar, com vários outros colaboradores “participando ativamente” de entrevistas para vagas em outras empresas.

Segundo fontes ouvidas pelo repórter, a fraca resposta da Apple Intelligence e a potencial adoção de modelos de terceiros contribuíram para a queda do interesse interno nessa área.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Registro de patente corrobora rumores sobre MacBook com 5G
Próx. Post

Pré-venda dos “iPhones 17” no Brasil poderá começar em 23 de setembro
Posts relacionados