Pré-venda dos “iPhones 17” no Brasil poderá começar em 23 de setembro

Como informamos, a Apple realizará um evento especial no dia 9 de setembro (próxima terça-feira) para anunciar os seus próximos dispositivos — o que inclui a linha “iPhone 17”, o “Apple Watch Series 11”, o “Apple Watch Ultra 3”, quem sabe o “Apple Watch SE 3”, bem como os “AirPods Pro 3” e talvez até um novo AirTag.
No caso dos iPhones, o cronograma internacional de sempre deverá se repetir: anúncio no dia 9/9 (terça-feira), pré-venda no dia 12/9 (sexta-feira) e chegada às lojas na sexta-feira seguinte (19/9).
Aos que já estão se questionando quando os novos aparelhos poderão ser adquiridos no Brasil, informações obtidas pelo MacMagazine por meio de uma fonte anônima confiável indicam que a pré-venda dos “iPhones 17” em terras tupiniquins poderá ter início no dia 23 de setembro (uma terça-feira), com as vendas previstas para começarem em 26/9 (sexta-feira).
Isso significa que as vendas dos “iPhones 17” por aqui poderão começar apenas uma semana depois do lançamento nos Estados Unidos — algo que, vale lembrar, tem acontecido nos últimos anos.
Em 2024, por exemplo, a pré-venda dos iPhones 16 no Brasil começou no dia 24 de setembro (uma terça-feira), seguida pelas vendas em 27/9. Já no ano retrasado, com os iPhones 15, a pré-venda teve início em 27/9 e as vendas, em 29/9 — em ambos os casos, uma semana após a disponibilidade na primeira leva de mercados.
Os indícios são favoráveis, mas resta-nos aguardar o anúncio oficial dos aparelhos para saber se a Apple Brasil indicará quando a pré-venda começará oficialmente por aqui. 🇧🇷
