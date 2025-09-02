Promoções na App Store: Monstros e Bestas: Adesivos, Rip Them Off, Luwian e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Monstros e Bestas: Adesivos, desenvolvido por Pavel Dubov, possibilita que você inclua adesivos assustadores curiosos nas suas mensagens enviadas pelo iMessage.

São dezenas de figuras bizarras, que incluem animações — com opções para as mais diversas ocasiões e os mais diversos sensos de humor.

Que tal aproveitar a oferta para usar mais o iMessage e o app Mensagens (Messages)? 🏰

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de beisebol.

Publicidade

Quebra-cabeças.

Aplicativos

Fotografia com mais personalização.

Utilitário para piscinas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸