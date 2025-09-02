Registro de patente corrobora rumores sobre MacBook com 5G

Depois de anos de especulação, a Apple pode finalmente estar mais próxima de lançar um MacBook com conectividade celular. Nesta semana, o escritório de patentes dos Estados Unidos concedeu à empresa um registro que descreve um sistemas de antenas integrado às aberturas de ventilação dos laptops.

Trata-se da primeira patente desse tipo desde 2017. O projeto prevê antenas embutidas no substrato plástico ou dielétrico que também compõe o sistema de resfriamento da máquina, posicionada de forma a irradiar sinal pelo slot da dobradiça. A ideia é garantir uma alta eficiência sem comprometer o design do produto ou expor os componentes a danos externos.

Além disso, o método possibilita suporte a múltiplos protocolos, incluindo o Wi-Fi 6E, Bluetooth e 5G mmWave , além de permitir configurações de MIMO , essenciais para comunicações de alta velocidade.

Esse avanço se conecta diretamente ao rumor veiculado mês passado, quando trechos dos códigos do macOS Tahoe 26 indicavam testes de um MacBook Pro identificado como T6050 , equipado com o chip “M5 Pro” e o modem C1, também chamado de “Centauri” — o mesmo presente no iPhone 16e e o primeiro desenvolvido pela Maçã.

Na ocasião, o código vazado mostrava que a empresa já trabalhava internamente em protótipos do laptop com conectividade celular integrada, algo especulado há mais de 15 anos, mas nunca concretizado.

Com a concessão da patente, a expectativa ganha mais força, podendo nascer o primeiro MacBook com 5G em 2026, junto com a família de chips “M5”.

