Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Rumor: “AirPods Pro 3” também virão com sensor de temperatura corporal

Bruno Cardoso
02/09/2025 • 08:35
Foto de rmcarvalhobsb / Depositphotos
AirPods Pro 2

Além dos novos iPhones, o evento especial “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), marcado para daqui uma semana (9/9), deverá contar também com a terceira geração dos AirPods Pro — e os rumores acerca dos seus recursos não param de surgir.

Publicidade

De acordo com uma fonte anônima ouvida pelo 9to5Mac, os fones de ouvido contarão não só com um sensor de saúde, como amplamente especulado, mas dois, tornando-os ainda mais versáteis.

Mais especificamente, além do sensor de frequência cardíaca, os “AirPods Pro 3” também deverão chegar equipados com um sensor de temperatura corporalalgo que também chegou a ser ventilado no passado, mas sem a mesma força do primeiro.

Posts relacionados

Essa fonte também tocou na possibilidade de os novos AirPods Pro contarem com o rumorado recurso de tradução em tempo real, o qual será empurrado por inteligência artificial. De acordo com ela, no entanto, a novidade “ainda não está pronta, e provavelmente será adicionada posteriormente por meio de uma atualização de software”.

Publicidade

Como lembrado pelo 9to5Mac, a expectativa é que a Apple esteja aguardando o evento da próxima terça-feira para anunciar o recurso de tradução em tempo real, que também poderá chegar aos AirPods Pro 2.

Também é possível, porém, que a Apple esteja tomando cuidado para não repetir o mesmo erro da WWDC24, quando ela anunciou e demonstrou a Apple Intelligence antes mesmo de a suíte de recursos de IA estar devidamente polida. Nesse caso, o recurso de tradução em tempo real poderá demorar mais alguns meses para ver a luz do dia.

Parece que logo os AirPods Pro se tornarão bem mais do que acessórios focados apenas em reprodução de áudio — lembrando, claro, que eles já podem ser usados como aparelhos auditivos.

AirPods Pro 2 (miniatura)
Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Como colocar áudio nas suas publicações do Threads [iPhone]
Posts relacionados