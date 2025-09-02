Rumor: “AirPods Pro 3” também virão com sensor de temperatura corporal

Além dos novos iPhones, o evento especial “Awe dropping” (“Queixos vão cair”), marcado para daqui uma semana (9/9), deverá contar também com a terceira geração dos AirPods Pro — e os rumores acerca dos seus recursos não param de surgir.

De acordo com uma fonte anônima ouvida pelo 9to5Mac, os fones de ouvido contarão não só com um sensor de saúde, como amplamente especulado, mas dois, tornando-os ainda mais versáteis.

Mais especificamente, além do sensor de frequência cardíaca, os “AirPods Pro 3” também deverão chegar equipados com um sensor de temperatura corporal — algo que também chegou a ser ventilado no passado, mas sem a mesma força do primeiro.

Essa fonte também tocou na possibilidade de os novos AirPods Pro contarem com o rumorado recurso de tradução em tempo real, o qual será empurrado por inteligência artificial. De acordo com ela, no entanto, a novidade “ainda não está pronta, e provavelmente será adicionada posteriormente por meio de uma atualização de software”.

Como lembrado pelo 9to5Mac, a expectativa é que a Apple esteja aguardando o evento da próxima terça-feira para anunciar o recurso de tradução em tempo real, que também poderá chegar aos AirPods Pro 2.

Também é possível, porém, que a Apple esteja tomando cuidado para não repetir o mesmo erro da WWDC24, quando ela anunciou e demonstrou a Apple Intelligence antes mesmo de a suíte de recursos de IA estar devidamente polida. Nesse caso, o recurso de tradução em tempo real poderá demorar mais alguns meses para ver a luz do dia.

Parece que logo os AirPods Pro se tornarão bem mais do que acessórios focados apenas em reprodução de áudio — lembrando, claro, que eles já podem ser usados como aparelhos auditivos.

