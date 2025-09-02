Navegue

★ Vídeo: V-DIAMOND Bansk, capa que mantém a aparência original do iPhone

Rafael Fischmann
02/09/2025 • 11:00
Leitura de 1 minuto

Para muita gente, uma boa capa é um acessório fundamental para usar com o iPhone. Mas, infelizmente, a grande maioria delas esconde o belo design trabalhado com tanto afinco pela Apple.

E é esse o grande diferencial da capa V-DIAMOND Bansk: não só manter o visual original do iPhone, como permitir que você troque a cor do seu aparelho quando bem entender.

Confira o nosso vídeo sobre ela:

YouTube video
A Bansk promete blindagem total — inclusive para as câmeras — com o visual original do iPhone. É tanto que, se o seu aparelho quebrar usando a V-DIAMOND, eles oferecem uma garantia de reparo ou troca do dispositivo. O único porém é que, embora funcione com carregadores Qi, a capa não tem os anéis de ímã do MagSafe.

A V-DIAMOND está disponível para iPhones desde a geração 11 até a mais atual (16), nas cores Titanium Black (preta), Titanium Celestial (cinza), Sapphire Blue (azul), Almethyst Royale (roxa) e Olive Royale (verde). O frete é grátis para todo o Brasil.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Coleção traz mais de 150 livros antigos de programação para o Macintosh
