Apple poderá lançar ferramenta própria de busca na web com IA em 2026

A possibilidade de a Apple lançar um buscador próprio já teve altos e baixos, e agora ela voltou à tona em uma nova reportagem da Bloomberg. Mais precisamente, a empresa está planejando lançar sua própria ferramenta de pesquisa na web, alimentada por inteligência artificial, no próximo ano.

A Maçã pretende lançar o serviço, descrito como um “mecanismo de resposta”, como parte de uma nova versão da Siri, originalmente esperada para este ano e adiada para 2026.

A ideia é fazer da Siri e dos sistemas operacionais da Apple um local onde os usuários possam procurar informações de toda a Internet — de maneira semelhante ao ChatGPT e às visões gerais de IA ​​na pesquisa do Google.

Segundo a matéria, a “nova experiência de pesquisa da Apple” incluirá uma interface que utiliza textos, fotos, vídeos e pontos de interesse local. Ela também oferecerá um sistema de resumo movido a IA, projetado para destacar os principais resultados de forma mais rápida/compreensível.

Para isso, a empresa está trabalhando em um novo sistema (apelidado internamente como “World Knowledge Answers”, algo como “respostas de conhecimento mundial”) que será integrado à Siri. Embora ela esteja buscando integrar o novo sistema de busca aos seus recursos existentes, a Maçã também considerou a ideia de criar um aplicativo semelhante a um chatbot para buscas.

Além disso, a Apple pretende usar um sistema de busca subjacente tanto para o novo sistema quanto para a nova capacidade da Siri de pesquisar com mais precisão no dispositivo do usuário — permitindo que as pessoas encontrem imagens, arquivos e outros tipos de informação específicos com mais rapidez.

Várias equipes estariam trabalhando na iniciativa de busca, incluindo o grupo sob a liderança do vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, a divisão de IA liderada por John Giannandrea e a unidade de serviços comandada por Eddy Cue.