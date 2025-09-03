Navegue

Divulgação/Apple
"Chief of War"

Apple TV+: “Chefe de Guerra” foi a série mais assistida no Brasil e no mundo em agosto

Bruno Cardoso
03/09/2025 • 10:07
Leitura de 1 minuto

O interminável mês de agosto finalmente chegou ao fim, o que significa que temos um novo ranking da JustWatch com as produções mais populares do Apple TV+ nos últimos 30 dias.

Levando em conta as séries, “Chefe de Guerra” (“Chief of War”) foi a produção mais transmitida do serviço de streaming, seguida por “Fundação” (“Foundation”) — que liderou o ranking anterior. A série de ficção científica “Invasão” (“Invasion”) completou o Top 3.

Essa relação de forças, vale notar, vale tanto para o ranking brasileiro quanto para o ranking global da JustWatch:

Partindo agora para os filmes, “Entre Montanhas” (“The Gorge”) foi o longa mais assistido no Brasil, seguido por “Plano em Família” (“The Family Plan”) e “Echo Valley”. No ranking global, a situação muda um pouco, com “Entre Montanhas” de novo na ponta, mas “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) em segundo e “A Fonte da Juventude” (“Fountain of Youth”) em terceiro.

É sempre bom lembrar que os rankings compartilhados pela JustWatch podem não representar as audiências das produções listadas de forma 100% fidedigna, uma vez que eles se baseiam em estatísticas de popularidade coletadas pela própria plataforma, e não em dados do Apple TV+, que não costuma divulgar esse tipo de coisa. Mesmo assim, eles ajudam a apontar tendências sobre o consumo das produções do Apple TV+ em diferentes períodos/mercados.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Posts relacionados