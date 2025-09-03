Apple TV+: “Chefe de Guerra” foi a série mais assistida no Brasil e no mundo em agosto

O interminável mês de agosto finalmente chegou ao fim, o que significa que temos um novo ranking da JustWatch com as produções mais populares do Apple TV+ nos últimos 30 dias.

Levando em conta as séries, “Chefe de Guerra” (“Chief of War”) foi a produção mais transmitida do serviço de streaming, seguida por “Fundação” (“Foundation”) — que liderou o ranking anterior. A série de ficção científica “Invasão” (“Invasion”) completou o Top 3.

Essa relação de forças, vale notar, vale tanto para o ranking brasileiro quanto para o ranking global da JustWatch:

Partindo agora para os filmes, “Entre Montanhas” (“The Gorge”) foi o longa mais assistido no Brasil, seguido por “Plano em Família” (“The Family Plan”) e “Echo Valley”. No ranking global, a situação muda um pouco, com “Entre Montanhas” de novo na ponta, mas “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) em segundo e “A Fonte da Juventude” (“Fountain of Youth”) em terceiro.

É sempre bom lembrar que os rankings compartilhados pela JustWatch podem não representar as audiências das produções listadas de forma 100% fidedigna, uma vez que eles se baseiam em estatísticas de popularidade coletadas pela própria plataforma, e não em dados do Apple TV+, que não costuma divulgar esse tipo de coisa. Mesmo assim, eles ajudam a apontar tendências sobre o consumo das produções do Apple TV+ em diferentes períodos/mercados.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

