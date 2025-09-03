Apple TV+ divulga o trailer oficial da 5ª temporada de “Slow Horses”

Uma das séries de maior sucesso do Apple TV+, “Slow Horses” está prestes a ganhar uma quinta temporada, que recebeu hoje o seu trailer oficial para aumentar ainda mais o hype em torno da produção.

Estrelada pelo lendário Gary Oldman, a série continuará acompanhando a equipe disfuncional de agentes de inteligência britânicos, os quais servem em um departamento de aterro sanitário conhecido informalmente como Slough House.

A compromised agent, a destabilized London, and a can of paint.#SlowHorses returns for a new season September 24 on Apple TV+ pic.twitter.com/WLI9FUBvSv — Apple TV (@AppleTV) September 3, 2025 Um agente comprometido, uma Londres desestabilizada e uma lata de tinta.

#SlowHorses retorna para uma nova temporada em 24 de setembro na Apple TV+

Esse departamento é liderado por Jackson Lamb (Oldman), líder rabugento e brilhante dos espiões que acabam lá devido aos seus erros, que são considerados imperdoáveis no universo da espionagem.

A Maçã também disponibilizou o trailer no YouTube, aos que preferirem:

Esse novo capítulo de “Slow Horses”, vale notar, é uma adaptação de “London Rules”, o próximo romance da série de livros Mick Herron.

Na quinta temporada de “Slow Horses”, todos ficam desconfiados quando o nerd de tecnologia Roddy Ho arruma uma nova namorada glamorosa, mas quando uma série de eventos cada vez mais bizarros acontecem pela cidade, cabe aos Slow Horses descobrir como tudo está conectado. Afinal, Lamb sabe que, no mundo da espionagem, as Regras de Londres — proteja-se — sempre se aplicam.

O elenco da série também é composto por Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke e o aclamadíssimo Jonathan Pryce. Além disso, a quinta temporada da série também contará com a presença de Nick Mohammed (o Nate de “Ted Lasso”) como estrela convidada especial.

“Slow Horses” é adaptada para a televisão por Will Smith, que é produtor executivo ao lado de Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Douglas Urbanski, Graham Yost e Oldman.

Comandada pelo indicado ao Emmy Saul Metzstein, a quinta temporada terá um total de seis episódios, sendo que os dois primeiros serão disponibilizados no dia da estreia (24 de setembro) e os quatro restantes, nas quartas-feiras subsequentes.

