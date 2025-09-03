Navegue

Como ativar o armazenamento seguro no Facebook Messenger [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
03/09/2025 • 08:00
O Messenger possibilita que você converse com os seus contatos do Facebook de uma maneira separada da rede social, com recursos dedicados como a edição de mensagens e o compartilhamento da sua localização, por exemplo.

Na dica de hoje, ensinarmos como você pode habilitar o chamado armazenamento seguro na sua conta. Na prática, ele armazena as suas mensagens criptografadas de ponta a ponta de uma forma remota, permitindo a obtenção do seu histórico completo de mensagens quando entrar no Messenger em um novo dispositivo.

Veja como fazer isso! 💬

Como ativar o armazenamento seguro no Messenger pelo iPhone/iPad

Com o Messenger aberto, toque na aba “Menu” e vá em “Configurações”.

Depois, selecione Privacidade e segurança » Conversas criptografadas de ponta a ponta » Armazenamento de mensagens e habilite a opção “Ativar o armazenamento seguro”.

Escolha um método de segurança, como entrar usando uma Conta Apple sem um PIN ou selecione um PIN ou um código de 40 caracteres. Também é possível armazenar o backup apenas no dispositivo.

Como ativar o armazenamento seguro no Messenger pelo Mac

Com o app aberto, clique na engrenagem (na parte inferior esquerda), vá até Messenger » Settings (na barra de menus) ou use o atalho ⌘ command ,.

Selecione Privacidade e segurança » Conversas criptografadas de ponta a ponta » Armazenamento de mensagens e clique em “Ativar o armazenamento seguro”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Como fazer uma busca em uma conversa no Facebook Messenger [iPhone, iPad e Mac]
