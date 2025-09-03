Como desativar a prévia de links no Facebook Messenger [iPhone, iPad e Mac]

O Messenger é bastante usado por milhões de pessoas, justamente por ser integrado ao Facebook, da Meta. Nele, é possível usar vários recursos interessantes para os seus bate-papos, como proteger o seu endereço IP em chamadas e editar uma mensagem que já tenha sido enviada.

Publicidade

Na dica de hoje, mostraremos como é possível desativar as prévias de conteúdos do Messenger ou do Facebook de contas públicas, como publicações, stories e reels.

Confira como fazer isso! 😊

Como desativar a prévia de links no Messenger pelo iPhone/iPad

Com o Messenger aberto, toque em “Menu”, no canto inferior direito, e vá em “Configurações”.

Vá até Privacidade e segurança » Conversas criptografas de ponta a ponta » Prévias e, lá, desmarque-as.

Como desativar a prévia de links no Messenger pelo Mac

Com o app aberto no seu computador, siga um dos procedimentos:

Na barra de menus, vá até Messenger » Settings;

Use o atalho ⌘ command , ;

; Ou clique na engrenagem, na parte inferior esquerda.

Depois, clique em “Privacidade e segurança” e vá em “Bate-papos criptografados de ponta a ponta”. Por fim, clique em “Mostrar prévias” para desabilitar isso.