Mojahid Mottakin / Shutterstock.com
Logo do Facebook Messenger exibido no iPhone

Como desativar a prévia de links no Facebook Messenger [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
03/09/2025 • 07:00
O Messenger é bastante usado por milhões de pessoas, justamente por ser integrado ao Facebook, da Meta. Nele, é possível usar vários recursos interessantes para os seus bate-papos, como proteger o seu endereço IP em chamadas e editar uma mensagem que já tenha sido enviada.

Na dica de hoje, mostraremos como é possível desativar as prévias de conteúdos do Messenger ou do Facebook de contas públicas, como publicações, stories e reels.

Confira como fazer isso! 😊

Como desativar a prévia de links no Messenger pelo iPhone/iPad

Com o Messenger aberto, toque em “Menu”, no canto inferior direito, e vá em “Configurações”.

Vá até Privacidade e segurança » Conversas criptografas de ponta a ponta » Prévias e, lá, desmarque-as.

Como desativar a prévia de links no Messenger pelo Mac

Com o app aberto no seu computador, siga um dos procedimentos:

  • Na barra de menus, vá até Messenger » Settings;
  • Use o atalho ⌘ command ,;
  • Ou clique na engrenagem, na parte inferior esquerda.

Depois, clique em “Privacidade e segurança” e vá em “Bate-papos criptografados de ponta a ponta”. Por fim, clique em “Mostrar prévias” para desabilitar isso.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
