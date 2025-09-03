Como fazer uma busca em uma conversa no Facebook Messenger [iPhone, iPad e Mac]

O Messenger possibilita que você converse com os seus amigos e familiares do Facebook de uma forma muito intuitiva — e, vale notar, separadamente da rede social da Meta.
Na dica de hoje envolvendo esse aplicativo, mostraremos como é simples fazer uma pesquisa dentro de uma conversa. Assim, você pode encontrar exatamente o que precisa baseado em uma palavra ou frase que lembrar.
Veja como é simples! 💬
Com o app do Messenger aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, selecione a conversa na qual deseja fazer a busca.
Depois, toque/clique em cima da foto do contato (na parte superior da tela) e escolha “Pesquisar na conversa”. Por fim, digite o que quiser e toque em “Buscar” (ou pressione a tecla return no Mac).