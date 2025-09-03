Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Diego Thomazini / Shutterstock.com
Mão segurando um iPhone com o Facebook Messenger abrindo

Como fazer uma busca em uma conversa no Facebook Messenger [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
03/09/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O Messenger possibilita que você converse com os seus amigos e familiares do Facebook de uma forma muito intuitiva — e, vale notar, separadamente da rede social da Meta.

Publicidade

Na dica de hoje envolvendo esse aplicativo, mostraremos como é simples fazer uma pesquisa dentro de uma conversa. Assim, você pode encontrar exatamente o que precisa baseado em uma palavra ou frase que lembrar.

Veja como é simples! 💬

Com o app do Messenger aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, selecione a conversa na qual deseja fazer a busca.

Depois, toque/clique em cima da foto do contato (na parte superior da tela) e escolha “Pesquisar na conversa”. Por fim, digite o que quiser e toque em “Buscar” (ou pressione a tecla return no Mac).

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como desativar a prévia de links no Facebook Messenger [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados