Confira fotos e detalhes da Koregaon Park, a 4ª loja da Apple na Índia

Poucos dias após divulgar as primeiras imagens oficiais e detalhes de sua terceira loja na Índia, a Apple fez o mesmo hoje para a Koregaon Park, o seu quarto estabelecimento de varejo na nação asiática, que será inaugurado amanhã (4/9).

Localizada na cidade de Pune, grande centro cultural e de aprendizado do país, a loja oferecerá a linha completa de produtos da Maçã, bem como acesso a serviços personalizados, suporte de especialistas e as famosas sessões Today at Apple.

Falando nisso, a Koregaon Park também trará um balcão unificado para o Today at Apple e o Pickup — uma abordagem que foi adotada pela primeira vez na Apple Hebbal e que poderá virar padrão para novas lojas inauguradas/redesenhadas pela empresa.

Contando com 68 funcionários de 11 estados indianos, a nova loja também ajudará consumidores passo a passo no processo de mudança para o iOS, bem como oferecerá serviços como o Apple Trade In e programas de financiamento.

Falando em negócios, equipes dedicadas da empresa estarão disponíveis para oferecer orientação personalizada, suporte a dispositivos e ferramentas para “ajudar empresas de todos os tamanhos a crescer e prosperar”.

A loja, que funcionará 100% com energia renovável e é neutra em carbono, também apoiará estudantes com sessões diárias gratuitas para inspirar o aprendizado e a criatividade no que se refere ao uso dos produtos da empresa.

A Apple, vale recordar, liberou um wallpaper temático (o mesmo dedicado à Apple Hebbal) o qual pode ser baixado em formato PNG para Mac, iPhone e iPad. Há, ainda, uma playlist temática disponível no Apple Music.