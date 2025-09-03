Navegue

Leitura de 2 minuto

Dolby Vision 2 usará IA para clarear cenas de filmes/séries e melhorar a qualidade da imagem

Bruno Cardoso
03/09/2025 • 12:32

A Dolby anunciou ontem a segunda geração do seu popular formato de HDR 1High-dynamic range, ou grande alcance dinâmico., o Dolby Vision. Empurrada por um novo motor de imagem, ela chega, é claro, com a sua parcela de recursos de inteligência artificial.

Segundo a empresa, esse novo motor “é impulsionado por um robusto fluxo de conteúdo” alimentado pelos “filmes e programas de TV mais populares da atualidade, transmissões esportivas semanais ao vivo e uma biblioteca de jogos em expansão”.

O grande destaque do Dolby Vision 2, porém, talvez seja o conjunto de recursos Content Intelligence, o qual usa IA para otimizar o seu display automaticamente e entregar a melhor qualidade de imagem possível — tudo com base no conteúdo que você está assistindo.

Dolby Vision 2

Uma das ferramentas do Content Intelligence é o chamado Precision Black, que melhora a visibilidade do conteúdo sem prejudicar a visão artística de uma série ou filme. Há também o Light Sense, que ajusta a imagem por meio de “detecção avançada de luz ambiente” e “novos dados de iluminação de referência”.

Fãs de esportes e gamers também receberam uma atenção especial. De acordo com a Dolby, o recurso Sports and Gaming Optimization “introduz novas melhorias como ajustes de ponto branco e controle de movimento” — detalhes que podem impactar diretamente o consumo desse tipo de mídia.

O rol de novos recursos do Dolby Vision 2 também conta com o Authentic Motion, que a empresa descreve como “a primeira ferramenta de controle de movimento criativa do mundo a tornar as cenas mais autenticamente cinematográficas, sem trepidações indesejadas cena a cena”. Um novo sistema de tone-mapping, por sua vez, tira proveito dos avanços dos televisores atuais.

Adoção do formato

Segundo a Dolby, haverá duas versões do novo formato: o Dolby Vision 2 Max, focado em televisores topo-de-linha, e o Dolby Vision 2 (sem sufixo), que terá como objetivo melhorar a qualidade de imagem da maioria das TVs disponíveis no mercado e contará com novidades como o novo motor de imagem e o Content Intelligence.

Os primeiros displays a adotar o Dolby Vision 2 serão os próximos televisores da Hisense, que contarão com hardware feito especificamente para o padrão. A expectativa, no entanto, é que ele pinte em um número cada vez maior de dispositivos com o tempo, incluindo a Apple TV e outros aparelhos da Maçã.

Notas de rodapé

  • 1
    High-dynamic range, ou grande alcance dinâmico.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
