Elenco de “Cape Fear”, do Apple TV+, ganha três reforços de peso

O Apple TV+ segue expandindo o elenco de sua adaptação de “Cape Fear”, série baseada no romance “The Executioners” (1957), de John D. MacDonald — obra que já inspirou outros filmes homônimos que são considerados clássicos do cinema, como a versão de 1991, dirigida por Martin Scorsese e produzida por Steven Spielberg.
Segundo o Deadline, os atores Ron Perlman (“Sons of Anarchy”), Ted Levine (“Monk”) e Margarita Levieva (“Daredevil: Born Again”) acabam de ser confirmados em papéis recorrentes na produção. Levieva, inclusive, entra em substituição à atriz Clara Wong, previamente escalada. Os atores se juntam a um elenco que já conta com Lily Collias, Joe Anders, Malia Pyles, Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson, CCH Pounder, Anna Baryshnikov e Jamie Hector.
A série é descrita como um thriller psicológico “hitchcockiano” (em referência ao estilo do cineasta Alfred Hitchcock) e foi criada e roteirizada por Nick Antosca (que também atua como showrunner com Alex Hedlund). A direção do episódio piloto fica a cargo de Morten Tyldum e a produção executiva da série é responsabilidade de Antosca, Adams e Bardem.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
