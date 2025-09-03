Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Elenco de “Cape Fear”, do Apple TV+, ganha três reforços de peso

Bruno S. Gentile
03/09/2025 • 16:12
Jack Guy/Guy Webster/Derek Kettella/Deadline
Ron-Perlman, Ted-Levine, Margarita-Levieva

O Apple TV+ segue expandindo o elenco de sua adaptação de “Cape Fear”, série baseada no romance “The Executioners” (1957), de John D. MacDonald — obra que já inspirou outros filmes homônimos que são considerados clássicos do cinema, como a versão de 1991, dirigida por Martin Scorsese e produzida por Steven Spielberg.

Publicidade

Segundo o Deadline, os atores Ron Perlman (“Sons of Anarchy”), Ted Levine (“Monk”) e Margarita Levieva (“Daredevil: Born Again”) acabam de ser confirmados em papéis recorrentes na produção. Levieva, inclusive, entra em substituição à atriz Clara Wong, previamente escalada. Os atores se juntam a um elenco que já conta com Lily Collias, Joe Anders, Malia Pyles, Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson, CCH Pounder, Anna Baryshnikov e Jamie Hector.

Posts relacionados

A série é descrita como um thriller psicológico “hitchcockiano” (em referência ao estilo do cineasta Alfred Hitchcock) e foi criada e roteirizada por Nick Antosca (que também atua como showrunner com Alex Hedlund). A direção do episódio piloto fica a cargo de Morten Tyldum e a produção executiva da série é responsabilidade de Antosca, Adams e Bardem.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Mophie lança suporte de recarga versátil para os AirPods Max e outros fones
Próx. Post

Google agora permite customizar o tom da narração dos Resumos em Áudio no NotebookLM
Posts relacionados