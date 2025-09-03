Garmin lança smartwatches fēnix 8 Pro às vésperas do “Apple Watch Ultra 3”

A Garmin revelou hoje seus mais recentes smartwatches fēnix ​​8 Pro, os quais incluem novidades e melhorias em relação ao fēnix ​​8 (lançado no ano passado), como comunicação via satélite, conectividade LTE e uma tela Micro-LED.

A tela Micro-LED, composta por mais de 400.000 LEDs , segundo a Garmin, produz cores ricas e alta densidade de pixels, com amplos ângulos de visão e boa legibilidade mesmo sob luz solar direta. Eles também alegam que ela é “a tela de smartwatch mais brilhante de todos os tempos”.

O modelo Micro-LED, porém, está disponível apenas na versão de 51mm. Há, ainda, outro equipado com uma tela AMOLED disponível em 47mm e 51mm. Em termos de bateria, o primeiro tem uma autonomia de até 10 dias no modo smartwatch, enquanto o segundo pode chegar a 27 dias!

Os novos recursos de comunicação incluem, em ambos os modelos, conectividade LTE e comunicação via satélite — a qual é usada para compartilhamento de localização em casos de emergência.

A conectividade LTE também pode ser usada para fazer chamadas de voz para usuários do aplicativo Garmin Messenger ou enviar mensagens de voz para outro relógio. A função LiveTrack da Garmin, bem como informações meteorológicas e instruções do serviço de emergência Garmin Response, também fazem uso do LTE.

O Garmin fēnix 8 Pro (versão AMOLED) chegará a partir de US$1.200, enquanto a versão Micro-LED custará US$2.000. Ambos os modelos estarão disponíveis para compra a partir de 8 de setembro.

O anúncio, vale notar, ocorre poucos dias antes de a Apple revelar uma linha atualizada de smartwatches, incluindo o “Apple Watch Ultra 3”, que contará não só com um processador mais rápido, mas também uma tela maior, novidades de monitoramento de saúde e conectividade via satélite, segundo rumores.

