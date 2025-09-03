Garmin lança smartwatches fēnix 8 Pro às vésperas do “Apple Watch Ultra 3”

A Garmin revelou hoje seus mais recentes smartwatches fēnix 8 Pro, os quais incluem novidades e melhorias em relação ao fēnix 8 (lançado no ano passado), como comunicação via satélite, conectividade LTE e uma tela Micro-LED.
A tela Micro-LED, composta por mais de 400.000 LEDs 1Light emitting diode, ou diodo emissor de luz., segundo a Garmin, produz cores ricas e alta densidade de pixels, com amplos ângulos de visão e boa legibilidade mesmo sob luz solar direta. Eles também alegam que ela é “a tela de smartwatch mais brilhante de todos os tempos”.
O modelo Micro-LED, porém, está disponível apenas na versão de 51mm. Há, ainda, outro equipado com uma tela AMOLED 2Active matrix organic light emitting diode, ou matriz ativa de diodo orgânico emissor de luz. disponível em 47mm e 51mm. Em termos de bateria, o primeiro tem uma autonomia de até 10 dias no modo smartwatch, enquanto o segundo pode chegar a 27 dias!
Os novos recursos de comunicação incluem, em ambos os modelos, conectividade LTE e comunicação via satélite — a qual é usada para compartilhamento de localização em casos de emergência.
A conectividade LTE também pode ser usada para fazer chamadas de voz para usuários do aplicativo Garmin Messenger ou enviar mensagens de voz para outro relógio. A função LiveTrack da Garmin, bem como informações meteorológicas e instruções do serviço de emergência Garmin Response, também fazem uso do LTE.
O Garmin fēnix 8 Pro (versão AMOLED) chegará a partir de US$1.200, enquanto a versão Micro-LED custará US$2.000. Ambos os modelos estarão disponíveis para compra a partir de 8 de setembro.
O anúncio, vale notar, ocorre poucos dias antes de a Apple revelar uma linha atualizada de smartwatches, incluindo o “Apple Watch Ultra 3”, que contará não só com um processador mais rápido, mas também uma tela maior, novidades de monitoramento de saúde e conectividade via satélite, segundo rumores.
via Bloomberg
