Google agora permite customizar o tom da narração dos Resumos em Áudio no NotebookLM

O Google anunciou algumas atualizações para o recurso Resumos em Áudio (Audio Overviews) do NotebookLM, conhecido por seus resumos em estilo conversacional gerados por inteligência artificial.

Ele conta com dois apresentadores (cujas vozes também são geradas por IA) narrando com uma voz natural, e agora você pode personalizar ainda mais o resultado final e escolher entre diferentes formatos de áudio ao gerar um resumo.

🚨Rolling out NEW audio overview formats:



(Default) Deep Dive: a thorough examination of your sources

Brief: 1-2 minute, bite-sized overviews

Critique: an expert review, offering constructive feedback on your material

Debate: a thoughtful debate between two hosts pic.twitter.com/m3z3yASMyF — NotebookLM (@NotebookLM) September 2, 2025 🚨Implementando NOVOS formatos de áudio para resumos:

(Padrão) Análise detalhada: uma análise completa das suas fontes

Resumo: resumos curtos de 1 a 2 minutos

Crítica: uma análise especializada, oferecendo feedback construtivo sobre o seu material

Debate: um debate reflexivo entre dois apresentadores

Conforme detalhado na publicação acima, estes são os seguintes formatos de áudio implementados no NotebookLM:

Análise detalhada (modo padrão): gera diálogos conversacionais em que dois apresentadores de IA exploram seus tópicos em profundidade.

(modo padrão): gera diálogos conversacionais em que dois apresentadores de IA exploram seus tópicos em profundidade. Resumo : gera clipes de áudio com duração de um a dois minutos, oferecendo uma visão geral resumida para ajudar você a compreender as ideias principais de suas fontes rapidamente.

: gera clipes de áudio com duração de um a dois minutos, oferecendo uma visão geral resumida para ajudar você a compreender as ideias principais de suas fontes rapidamente. Crítica : fornece uma análise especializada de suas fontes, com respostas embasadas para ajudá-lo a aprimorar seu material.

: fornece uma análise especializada de suas fontes, com respostas embasadas para ajudá-lo a aprimorar seu material. Debate: gera um debate ponderado entre dois apresentadores, com diferentes perspectivas sobre suas fontes.

É possível acessar esses formatos de áudio clicando no botão de lápis no cartão “Visão Geral de Áudio”. Essas opções se baseiam nas mudanças que o Google introduziu nos meses anteriores, incluindo opções de controle de duração que permitem selecionar diferentes durações de áudio para seu resumo.

via TechCrunch