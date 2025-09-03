Navegue

Google e Apple avançam em parceria para alimentar a Siri com o Gemini, diz Bloomberg

Luiz Gustavo Ribeiro
03/09/2025 • 18:09
O jornalista Mark Gurman reiterou, em uma matéria publicada há pouco na Bloomberg, a possibilidade de a Apple utilizar modelos de empresas rivais para alimentar a nova Siri, agora esperada para 2026.

Segundo ele, a Apple e o Google chegaram a um acordo formal nesta semana para a Maçã avaliar um modelo de IA desenvolvido pela sua rival para ajudar a sustentar a assistente de voz. A gigante de Mountain View já teria entregado a tecnologia para a Apple — e ambas as empresas agora estão colaborando para ajustá-la e testá-la.

Mais precisamente, a Apple está reconstruindo a Siri em torno de três componentes principais: um planejador, um sistema de busca na web e em dispositivos, e um resumidor.

O planejador interpreta a entrada de voz ou texto e decide como responder; já o sistema de busca analisa a web ou os dados do usuário no próprio dispositivo; já o resumidor reúne tudo em uma resposta.

A Apple também está considerando usar o modelo do Google para a função de planejador (atualmente, as próprias tecnologias da Maçã dão conta disso), mas avalia a possibilidade de confiar no Claude (da Anthropic) ou continuar com seus próprios modelos.

A Apple e o Google também não descartaram a possibilidade de usar o Gemini para lidar com recursos adicionais de IA e busca, segundo Gurman.

Essa proximidade com o Google não foi planejada desde o início, porém. A Anthropic já havia sido a líder em um acordo, com avaliações internas da Apple indicando que o Claude estava à frente da Gemini em termos de qualidade.

A Anthropic, no entanto, teria exigido um preço alto pelo uso da sua tecnologia — mais de US$1,5 bilhão por ano — e o Google estava aberto a “termos financeiros mais favoráveis”, levando a Apple a pedir ao Google que criasse um modelo para impulsionar a Siri.

Além das atualizações da Siri, Gurman lembrou que a Apple planeja um agente de IA para impulsionar um novo serviço a ser lançado em 2026 — que possivelmente será chamado de “Apple Health+”.

Aquisições de empresas de IA

Durante o desenvolvimento da nova Siri, o chefão de serviços da Apple, Eddy Cue, e o diretor de fusões e aquisições, Adrian Perica, consideraram uma série de possíveis aquisições. A empresa discutiu a compra da Perplexity e da Mistral, chegando até mesmo a se encontrar com executivos desta última em julho passado.

Embora tenha avaliado a tecnologia da Perplexity, a Maçã não estaria “considerando ativamente uma proposta”. No entanto, ela continua em busca de negócios, principalmente para renovar talentos.

Isso porque a companhia está lidando com uma onda de rotatividade. A equipe dos Apple Foundation Models, um grupo de várias dezenas de acadêmicos, pesquisadores e engenheiros, vem perdendo funcionários há semanas.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
