Instagram finalmente ganha aplicativo dedicado para iPad!

O Instagram finalmente ganhou, depois de 15 anos, um aplicativo dedicado para iPad, conforme divulgado há pouco pela rede social e já era aguardado há alguns meses.

Publicidade

O aplicativo tem como foco a visualização de Reels, o recurso de vídeos curtos da plataforma, e também incluirá funções como Stories e mensagens diretas (direct messages, ou DMs).

Divulgação/Meta

Os usuários ainda poderão navegar nos feeds tradicionais de fotos e vídeos por meio de uma aba separada.

Divulgação/Meta

O aplicativo Instagram para iPad está sendo disponibilizado globalmente para modelos compatíveis com o iPadOS 15.1 e posteriores. É uma questão de tempo até ele aparecer na App Store brasileira, portanto.

Publicidade

Ainda segundo a rede social, o novo design para tablets chegará em breve também ao Android.

via Bloomberg