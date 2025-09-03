Navegue

Leitura de 1 minuto

Instagram finalmente ganha aplicativo dedicado para iPad!

Luiz Gustavo Ribeiro
03/09/2025 • 13:27
Divulgação/Meta
App do Instagram para iPad

O Instagram finalmente ganhou, depois de 15 anos, um aplicativo dedicado para iPad, conforme divulgado há pouco pela rede social e já era aguardado há alguns meses.

O aplicativo tem como foco a visualização de Reels, o recurso de vídeos curtos da plataforma, e também incluirá funções como Stories e mensagens diretas (direct messages, ou DMs).

App do Instagram para iPad
Divulgação/Meta

Os usuários ainda poderão navegar nos feeds tradicionais de fotos e vídeos por meio de uma aba separada.

App do Instagram para iPad
Divulgação/Meta

O aplicativo Instagram para iPad está sendo disponibilizado globalmente para modelos compatíveis com o iPadOS 15.1 e posteriores. É uma questão de tempo até ele aparecer na App Store brasileira, portanto.

Ainda segundo a rede social, o novo design para tablets chegará em breve também ao Android.

via Bloomberg

Luiz Gustavo Ribeiro
