“iPhones 17 Pro” terão brilho aprimorado e melhor desempenho em jogos, diz leaker

A menos de uma semana do lançamento oficial dos “iPhones 17”, o leaker conhecido como Instant Digital compartilhou o que podem ser mais detalhes sobre os modelos Pro deste ano, em uma publicação na rede social Weibo.

Segundo ele, os aparelhos serão capazes de manter um nível de brilho mais elevado por mais tempo que os modelos atuais quando expostos ao ar livre. Vídeos em 4K a 60 quadros por segundo também terão um melhor desempenho nessas condições.

O vazamento também indica que taxa de quadros em jogos com gráficos mais intensivos também permanecerá mais estável — o que certamente ajudará gamers a manter um nível de desempenho semelhante durante toda a jogatina.

Por fim, o leaker apontou que a energia da bateria será usada pelos aparelhos com uma maior eficiência — algo que, combinado a um aumento da sua capacidade, resultará no iPhone com a maior autonomia da história.

Essas mudanças, vale destacar, deverão ser alguns dos diferenciais dos modelos mais avançados neste ano, ao passo que os modelos base deverão ganhar novidades como uma taxa de atualização de 120Hz (embora ela deverá ser fixa) em suas telas.

via 9to5Mac