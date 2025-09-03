Lionsgate contrata chefe de marketing de séries do Apple TV+

O executivo Justin Manfredi está deixando o Apple TV+. Tendo atuado como chefe de marketing de séries no serviço de streaming da Maçã, ele está indo para a Lionsgate.

Publicidade

De acordo com o Variety, Manfredi atuará como vice-presidente de marketing televisivo mundial da empresa de entretenimento, sendo responsável pelo licenciamento de conteúdos e por iniciativas relacionadas aos canais da marca.

Seu histórico envolvendo a Lionsgate não começará agora, uma vez que ele foi responsável por campanhas de marketing global para séries do Apple TV+ produzidas pela Lionsgate Television em parceria com a Maçã.

Entre essas produções, estão fenômenos como “Ruptura” (“Severance”), “Ted Lasso”, “Falando a Real” (“Shrinking”) e “O Estúdio” (“The Studio”), bem como “Sequestro no Ar” (“Hijak”) e “Chefe de Guerra” (“Chief of War”).

Também já tendo passado pela AMC Networks, Manfredi substituirá Suzy Feldman, uma executiva que já estava na Lionsgate há uma década e agora está se aposentando — o que obviamente deixou sua vaga em aberto.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.