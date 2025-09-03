MacMagazine e nossos canais de ofertas estão agora no Bluesky!

O MacMagazine, o MM Ofertas e o MM Ofertas EUA já estavam disponíveis em diversas redes sociais, como Facebook, Threads, X e Mastodon — além do nosso fórum e de termos uma extensão para o Google Chrome.
Agora 1Na verdade há um tempinho, mas estávamos em soft launch., depois de muitos pedidos de vocês, estamos felizes em anunciar que é possível acompanhar as nossas notícias e ofertas também no Bluesky! 🎉
A plataforma descentralizada, vale observar, nasceu dentro do antigo Twitter e foi idealizada por Jack Dorsey (cofundador e ex-CEO 2Chief executive officer, ou diretor executivo. da rede).
Ela passou a ser bastante popular no Brasil em setembro de 2024, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou o bloqueio temporário do X no país.
Para você, que já está por lá e sentia falta da presença do MM na rede, eis os links diretos para cada um dos nossos perfis:
Esperamos que vocês gostem da novidade! 😊
