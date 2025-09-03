Navegue

Mophie lança suporte de recarga versátil para os AirPods Max e outros fones

Luiz Gustavo Ribeiro
03/09/2025 • 15:58
Max Headphones Charging Stand da Mophie

A Mophie, conhecida fabricante de acessórios para dispositivos da Apple, anunciou um novo carregador sem fio para os AirPods Max e dispositivos compatíveis com padrão Qi, chamado Max Headphones Charging Stand.

Naturalmente, os AirPods Max não são compatíveis com carregamento sem fio, então o novo suporte conta com um pequeno adaptador que permanece conectado à porta USB-C dos fones de ouvido o tempo todo. Não há (ainda?) uma versão do adaptador com conector Lightning, tornando o suporte incompatível com o modelo com essa entrada.

Quando encaixado no suporte, o adaptador se alinha magneticamente aos pinos de carregamento dos fones de ouvido, enquanto ímãs adicionais no suporte colocam os fones de ouvido em uma espécie de “modo de espera”.

Max Headphones Charging Stand da Mophie

O suporte possui uma base feita de alumínio anodizado, enquanto a parte que segura os AirPods Max é feito de silicone macio — para não arranhar o acabamento dos fones de ouvido.

A Mophie inclui ainda um segundo suporte compatível com o padrão Qi2 na base para recarregar seus AirPods com estojo de recarga sem fio ou mesmo um smartphone.

Max Headphones Charging Stand da Mophie

O Max Headphones Charging Stand já está disponível na loja online da Mophie e na Amazon americana por US$150. Ele inclui uma garantia limitada de dois anos.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
