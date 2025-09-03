Mophie lança suporte de recarga versátil para os AirPods Max e outros fones

A Mophie, conhecida fabricante de acessórios para dispositivos da Apple, anunciou um novo carregador sem fio para os AirPods Max e dispositivos compatíveis com padrão Qi, chamado Max Headphones Charging Stand.

Naturalmente, os AirPods Max não são compatíveis com carregamento sem fio, então o novo suporte conta com um pequeno adaptador que permanece conectado à porta USB-C dos fones de ouvido o tempo todo. Não há (ainda?) uma versão do adaptador com conector Lightning, tornando o suporte incompatível com o modelo com essa entrada.

Quando encaixado no suporte, o adaptador se alinha magneticamente aos pinos de carregamento dos fones de ouvido, enquanto ímãs adicionais no suporte colocam os fones de ouvido em uma espécie de “modo de espera”.

O suporte possui uma base feita de alumínio anodizado, enquanto a parte que segura os AirPods Max é feito de silicone macio — para não arranhar o acabamento dos fones de ouvido.

A Mophie inclui ainda um segundo suporte compatível com o padrão Qi2 na base para recarregar seus AirPods com estojo de recarga sem fio ou mesmo um smartphone.

O Max Headphones Charging Stand já está disponível na loja online da Mophie e na Amazon americana por US$150. Ele inclui uma garantia limitada de dois anos.

