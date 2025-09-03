Nomad oferece até US$40 de cashback e acesso à sala VIP para novas contas

A Nomad é, sem dúvida, uma das fintechs mais completas para investir em dólar e realizar transações internacionais — e ela está oferendo ótimos benefícios para você abrir a sua conta!
Além dos benefícios já oferecidos pela empresa, como conta internacional sem taxa de abertura e taxa mensal de manutenção, neste mês de setembro novos clientes têm vantagens como até US$40 de cashback e acesso à sala VIP em Guarulhos!
Benefícios por tempo limitado!
É possível ganhar 2% de cashback 1Limitado a US$40. diretamente na sua conta ao adicionar saldo em reais e converter para dólares pelo app 2Conversão mínima de R$50. após a aprovação da sua conta.
Além disso, você também recebe um acesso (para adulto) ao Nomad Lounge 3Válido até 31/7/2026., que fica no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo.
É importante abrir a conta usando o cupom
MAC40VIP e se atentar ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta realizar a sua primeira conversão e garantir as vantagens supracitadas. Ao seguir os passos abaixo, os benefícios estarão disponíveis em um dia útil.
Como aproveitar a promoção
Basta abrir uma conta da Nomad seguindo os passos abaixo para garantir os benefícios que apresentamos acima:
- Abra a sua conta internacional na Nomad usando o seu RG ou CNH e digitando o código
MAC40VIPno campo “Código de convidado”.
- Aguarde a aprovação da sua conta.
- Adicione saldo em reais e converta para dólares pelo app.
Não dá para perder cashback acumulado na sua conta e um acesso em uma das melhores salas VIP de Guarulhos, não é? Por isso, aproveite esses benefícios com o código
MAC40VIP.
Sobre a Nomad
A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo, como dito, taxas bastante menores do que as dos cartões de crédito brasileiros.
Além de poder fazer compras, a conta da Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
Notas de rodapé
- 1Limitado a US$40.
- 2Conversão mínima de R$50.
- 3Válido até 31/7/2026.