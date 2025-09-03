Navegue

Nomad oferece até US$40 de cashback e acesso à sala VIP para novas contas

Luiz Gustavo Ribeiro
03/09/2025 • 19:02
Leitura de 2 minuto

A Nomad é, sem dúvida, uma das fintechs mais completas para investir em dólar e realizar transações internacionais — e ela está oferendo ótimos benefícios para você abrir a sua conta!

Além dos benefícios já oferecidos pela empresa, como conta internacional sem taxa de abertura e taxa mensal de manutenção, neste mês de setembro novos clientes têm vantagens como até US$40 de cashback e acesso à sala VIP em Guarulhos!

Benefícios por tempo limitado!

É possível ganhar 2% de cashback 1Limitado a US$40. diretamente na sua conta ao adicionar saldo em reais e converter para dólares pelo app 2Conversão mínima de R$50. após a aprovação da sua conta.

Além disso, você também recebe um acesso (para adulto) ao Nomad Lounge 3Válido até 31/7/2026., que fica no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo.

É importante abrir a conta usando o cupom MAC40VIP e se atentar ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta realizar a sua primeira conversão e garantir as vantagens supracitadas. Ao seguir os passos abaixo, os benefícios estarão disponíveis em um dia útil.

Como aproveitar a promoção

Basta abrir uma conta da Nomad seguindo os passos abaixo para garantir os benefícios que apresentamos acima:

  1. Abra a sua conta internacional na Nomad usando o seu RG ou CNH e digitando o código MAC40VIP no campo “Código de convidado”.
  2. Aguarde a aprovação da sua conta.
  3. Adicione saldo em reais e converta para dólares pelo app.
Cupom de convidado na Nomad
Nesta tela, digite o cupom MAC40VIP.

Não dá para perder cashback acumulado na sua conta e um acesso em uma das melhores salas VIP de Guarulhos, não é? Por isso, aproveite esses benefícios com o código MAC40VIP.

Sobre a Nomad

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção. O cartão da empresa é aceito em mais de 180 países, oferecendo, como dito, taxas bastante menores do que as dos cartões de crédito brasileiros.

Além de poder fazer compras, a conta da Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Limitado a US$40.
  • 2
    Conversão mínima de R$50.
  • 3
    Válido até 31/7/2026.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
