Nova patente da Apple descreve possível evolução do Taptic Engine

A Apple teve recentemente uma nova patente concedida nos Estados Unidos. O documento descreve uma possível nova geração do Taptic Engine — componente responsável pelo feedback tátil em dispositivos com iPhones e Apple Watches. O registro detalha um sistema que promete aperfeiçoar a experiência sensorial, mas também tornar o motor háptico mais resistente a quedas e colisões, um dos pontos mais frágeis da durabilidades desses aparelhos.

Segundo o documento, compartilhado pelo Patently Apple, o mecanismo é construído em torno de uma massa móvel suspensa por articulações dentro de uma pequena estrutura. Durante seu uso normal, essa massa vibra para gerar o feedback tátil. Porém, em situações de impacto, em vez de colidir diretamente com superfícies rígidas (o que poderia causar danos internos) a massa é redirecionada para um conjunto de molas em balanço que não são lineares e estão integradas à tampa do compartimento.

Essa molas possuem um design inteligente, com espessuras variáveis e bordas capazes de oferecer uma resposta suave diante de pequenos impactos e, ao mesmo tempo, enrijecer diante de forças mais intensas. Dessa forma, o sistema consegue absorver e redistribuir a energia de quedas ou batidas, aumentando a vida útil do componente.

Na prática, a inovação tende a funcionar como uma espécie de amortecedor. Durante um impacto, a energia não se concentra num único ponto, mas é distribuída ao longo do tempo pelas molas, reduzindo as chances de falha do motor que o mantém ativo. Além disso, a abordagem abre caminho para possíveis versões modulares do Taptic Engine, em que as molas poderiam ser ajustadas de acordo com a necessidade de cada dispositivo, sendo possível a substituição em dispositivos que apresentarem defeitos futuros.

A solução patenteada foi projetada para que não seja comprometido o tamanho ou o peso dos iPhones e Apple Watches, preservando o design minimalista característico da empresa de Cupertino.

Os inventores listados no registro são David B. Hiemstra, engenheiro de design mecânico de hápticos, e Nils Larson, executivo sênior de engenharia.

via MacRumors