Opera

Novo update do Opera leva novo sistema de gerenciamento de abas ao iOS

Douglas Nascimento
03/09/2025 • 10:48
O Opera lançou hoje um grande update de seu aplicativo para iOS, o qual leva para os dispositivos móveis da Maçã o seu poderoso novo sistema de gerenciamento de abas, já lançado no Android há algumas semanas para ajudar a reduzir a bagunça que é se ter muitas abas abertas ao mesmo tempo no browser.

A primeira novidade anunciada é a possibilidade de escolher entre uma visualização de abas em formato de lista ou grade. Enquanto o primeiro formato permite visualizar mais abas ao mesmo tempo, o segundo (mais tradicional) possibilita ter uma prévia do conteúdo — embora ocupe mais espaço útil na tela.

Opera

Outra coisa que está chegando ao iOS é o recurso Grupos de Abas, o qual permite agrupar guias de alguma forma relacionadas. É possível tanto criar um grupo do zero com abas selecionadas quanto adicionar novas abas a um grupo existente ou até mesmo mesclar dois grupos.

Opera

Também disponíveis nos iPads (onde o recurso se assemelha às ilhas de abas presentes no app para desktop), o recurso facilita fechar várias abas de uma única vez e, especificamente nos tablets da Maçã, possibilita segurar e arrastar para mover abas de um grupo para o outro com facilidade.

Opera

O novo sistema de gerenciamento de abas do Opera também permite facilmente pesquisar para encontrar qualquer aba com facilidade, bem como alternar facilmente entre o modo privado, as abas abertas e as abas sincronizadas como atalhos presentes na parte superior da visualização de abas.

Opera
Opera

Adicionalmente, o Opera também trouxe uma novidade muito boa para quem gosta de usar a Aria, sua inteligência artificial integrada. Agora, há um atalho para a assistente na barra inferior de navegação, tornando mais fácil aos usuários acessá-la a qualquer momento, sem a necessidade de ir até o menu.

Opera
Opera

O update, que está disponível na versão 6.1 do aplicativo na App Store, ainda traz a possibilidade de personalizar o menu principal, importar favoritos da conta Opera, transições mais suaves em determinadas seções do app, bem como as tradicionais correções de bugs e melhorias internas.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
