Oferta: iMac de 24″ (M4) com 21% de desconto!

O iMac de 24 polegadas foi atualizado pela Apple no início do ano. Agora equipado com o chip M4, ele é uma ótima pedida para quem quer um desktop com um visual moderno e poderoso o bastante para lidar com a maioria das tarefas diárias.

Se você estava de olho nesse computador, hoje ele está com um preço excelente no KaBuM!. O modelo, disponível na cor azul, vem com o M4 equipado com uma GPU de 8 núcleos, 16GB de memória unificada e 256GB de SSD . Ele está saindo por R$12.221,11.

iMac de 24” (M4 com CPU/GPU de 8 núcleos, 16GB de memória, 256GB de SSD)



Parcelado: de R$15.499,00 por R$12.221,11 em até 10x

À vista: de R$13.949,10 por R$10.999,00https://t.co/o8GMvIBKKn — MM Ofertas (@MMOfertas) September 3, 2025

Considerando que o preço tabelado da Apple aqui no Brasil para essa mesma configuração é de R$15.499, estamos diante de um desconto de 21%. Vale observar que esse valor ainda pode ser parcelado em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista, o preço cai para R$10.999,00 — representando uma diferença também de 21% em relação ao preço à vista praticado pela Apple, de R$13.949,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

