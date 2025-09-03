Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Oferta: iMac de 24″ (M4) com 21% de desconto!

Pedro Henrique Nunes
03/09/2025 • 12:37
Divulgação/Apple

O iMac de 24 polegadas foi atualizado pela Apple no início do ano. Agora equipado com o chip M4, ele é uma ótima pedida para quem quer um desktop com um visual moderno e poderoso o bastante para lidar com a maioria das tarefas diárias.

Publicidade

Se você estava de olho nesse computador, hoje ele está com um preço excelente no KaBuM!. O modelo, disponível na cor azul, vem com o M4 equipado com uma GPU 1Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 8 núcleos, 16GB de memória unificada e 256GB de SSD 2Solid-state drive, ou unidade de estado sólido. Ele está saindo por R$12.221,11.

Considerando que o preço tabelado da Apple aqui no Brasil para essa mesma configuração é de R$15.499, estamos diante de um desconto de 21%. Vale observar que esse valor ainda pode ser parcelado em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista, o preço cai para R$10.999,00 — representando uma diferença também de 21% em relação ao preço à vista praticado pela Apple, de R$13.949,10.

Publicidade

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 🖥️

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X, pelo Threads, pelo Bluesky, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.
  • 2
    Solid-state drive, ou unidade de estado sólido

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Dolby Vision 2 usará IA para clarear cenas de filmes/séries e melhorar a qualidade da imagem
Próx. Post

Instagram finalmente ganha aplicativo dedicado para iPad!
Posts relacionados