Promoções na App Store: Kenshō, Battlevoid: Sector Siege, Alarmix – Wake up gently e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Comece a sua jornada em um mundo surreal onde natureza, tempo e espaço entrelaçam-se. Conheça Kenshō, desenvolvido pelo pessoal da FIFTYTWO e nosso destaque do dia.

São dezenas de figuras bizarras, que incluem animações — com opções para as mais diversas ocasiões e os mais diversos sensos de humor.

Seu objetivo é o de combinar blocos, finalizando desafios de quebra-cabeça em cada uma das fases. Efeitos visuais deslumbrantes e uma trilha sonora exclusiva fecham o pacote.

Coisas misteriosas acontecem num salão arruinado. Portas dentro deste salão levam à mundos diferentes e à lindas paisagens.

Confira um vídeo:

Controles fáceis e muita diversão. Aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Salve a Terra.

Jogo de palavras.

Aplicativos

Um alarme alternativo.

Listas de tarefa rotineiras.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️