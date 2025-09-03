Promoções na App Store: Kenshō, Battlevoid: Sector Siege, Alarmix – Wake up gently e mais!

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
Comece a sua jornada em um mundo surreal onde natureza, tempo e espaço entrelaçam-se. Conheça Kenshō, desenvolvido pelo pessoal da FIFTYTWO e nosso destaque do dia.
São dezenas de figuras bizarras, que incluem animações — com opções para as mais diversas ocasiões e os mais diversos sensos de humor.
Seu objetivo é o de combinar blocos, finalizando desafios de quebra-cabeça em cada uma das fases. Efeitos visuais deslumbrantes e uma trilha sonora exclusiva fecham o pacote.
Coisas misteriosas acontecem num salão arruinado. Portas dentro deste salão levam à mundos diferentes e à lindas paisagens.
Confira um vídeo:
Controles fáceis e muita diversão. Aproveite a oferta!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$130 em descontos:
Jogos
Jogo de estratégia.
Salve a Terra.
Jogo de palavras.
Aplicativos
Um alarme alternativo.
Listas de tarefa rotineiras.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️