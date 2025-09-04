Navegue

App do Adobe Premiere

Adobe Premiere terá app dedicado para edição de vídeos no iPhone/iPad

Luiz Gustavo Ribeiro
04/09/2025 • 13:40
Leitura de 2 minuto

A Adobe revelou hoje que disponibilizará um app do Premiere, seu software de edição de vídeo, para iPhone e iPad. A empresa listou o aplicativo na App Store e pretende lançá-lo oficialmente no dia 30 de setembro.

A desenvolvedora afirmou que o Premiere para iOS/iPadOS permitirá que usuários editem vídeos e os exportem sem marcas d’água. O aplicativo terá alguns dos mesmos recursos da versão para desktops, incluindo a capacidade de cortar, sobrepor e ajustar quadros. Ele também oferecerá legendas automáticas com diferentes opções de estilos, suporte para camadas de vídeo, áudio e texto, além de suporte para 4K HDR 1High dynamic range, ou grande alcance dinâmico..

App do Adobe Premiere
App do Adobe Premiere
App do Adobe Premiere

A Adobe disponibilizará ainda recursos de IA impulsionados por seus modelos Firefly, permitindo que os usuários gerem imagens, áudio ou vídeos usando comandos de texto. A empresa também está disponibilizando acesso à sua biblioteca de músicas, efeitos sonoros, fotos, gráficos e vídeos do seu aplicativo de edição de fotos, Lightroom.

O aplicativo também contará com o recurso “Enhance Speech” (“Aprimorar Fala”, em tradução direta), que suprime o ruído de fundo ao gravar um clipe em ambientes barulhentos.

App do Adobe Premiere
App do Adobe Premiere
App do Adobe Premiere

A Adobe, vale lembrar, tem se concentrado em levar mais de seus aplicativos para plataformas móveis. Em fevereiro, por exemplo, a empresa lançou o Photoshop para iOS, além de um aplicativo dedicado do Firefly para iOS, em junho.

O Premiere para iPhone/iPad já pode ser encomendado gratuitamente na App Store, mas os usuários terão que pagar para usar créditos de IA e armazenamento em nuvem. Uma versão para Android está em desenvolvimento, embora a empresa não tenha mencionado uma data de lançamento para ela.

via TechCrunch

