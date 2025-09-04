Anker lança carregadores de até 300W; eufy anuncia novo aspirador-robô, câmera de segurança e mais

A Anker e a eufy, duas marcas (além da soundcore) sob controle da mesma empresa, estão de volta com novos acessórios para dispositivos móveis e novidades para residências, conforme revelado hoje durante o congresso IFA 2025 em Berlim (Alemanha).

Publicidade

Vamos conferir o que há de novo abaixo!

Anker Prime Power Bank

Começando pelas novidades da Anker, temos o Prime Power Bank, de 26.250mAh, que oferece até 300W para recarregar vários dispositivos simultaneamente. Ele possui duas portas USB-C bidirecionais com capacidade de 140W cada, além de um conector USB-A de 22,5W.

Ainda sem valor confirmado, ele deverá estar disponível em 25 de setembro.

Anker Prime Bank

Já a estação de recarga Prime 14-em-1 da Anker vem com entradas USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet e SD/TF, sendo que todas as portas USB-C suportam carregamento rápido e transferência de dados de até 10Gbps. O dock também oferece configuração de monitor triplo (até 8K) e mostra o consumo de energia, o status da transferência de dados e o sinal do monitor e a temperatura em um painel LED frontal.

Publicidade

A previsão é de que ele esteja disponível em 5 de setembro, por US$300.

Anker Prime Charger

A empresa também anunciou o adaptador de energia Prime, que é 43% menor que o carregador de 140W da Apple. Todas as três portas USB-C suportam 140W de saída, mas a potência máxima é de 210W (140W + 35W + 35W) ao recarregar três dispositivos simultaneamente. Ele também se dobra quando não está em uso, enquanto a tela mostra as especificações detalhadas de energia de cada porta.

Publicidade

O preço é de US$150 e a disponibilidade está prevista para 25 de setembro.

Anker Prime Wireless Charging Station

Por último (da marca Anker), temos a base sem fio Prime 3-em-1, que pode recarregar um celular compatível com MagSafe e/ou padrão Qi2 25W, um Apple Watch (5W) e AirPods (5W) simultaneamente. Ele possui tecnologia de resfriamento embutida que gera um certo ruído, embora a fabricante prometa um funcionamento silencioso.

O preço ainda não foi definido e o lançamento está previsto para 25 de setembro.

eufy Robot Vacuum Omni S2

Já a eufy anunciou o Robot Vacuum Omni S2, o qual combina o sistema CleanMind AI, o aspirador AeroTurbo e o esfregão HydroJet, proporcionando uma limpeza profunda.

Publicidade

Com potência de 100W, ele oferece até 30.000Pa de sucção, tornando-o adequado para carpetes de até 5cm de profundidade. Abaixo do robô, há escovas desembaraçadoras, enquanto o braço lateral extensível o ajuda a limpar as paredes.

O sistema HydroJet 2.0 inclui um esfregão giratório que gira 360 vezes por minuto, bem como possui reservatórios para água limpa e suja. Além disso, após a limpeza, o robô pode passar um aroma da sua preferência no chão.

O Omni S2 também conta com o sistema de IA CleanMind, uma combinação de tecnologias que o permite escalar até 4,2cm e reconhecer 200 tipos de obstáculos. Além disso, na estação de acoplamento, o robô é esvaziado automaticamente e o esfregão é lavado com água quente e seco com ar quente.

O aspirador-robô Omni S2 estará disponível em mercados selecionados a partir de outubro e custará cerca de US$1.600.

eufy Marswalker

A eufy também apresentou o seu novo suporte Marswalker. Compatível com o Omni S2, o dispositivo pode transportar aspiradores-robôs para cima e para baixo em escadas, permitindo a limpeza em vários andares. Isso é possível graças a um sistema de acionamento por esteiras e quatro braços controlados independentemente para empurrá-lo e puxá-lo para cima ou para baixo em cada degrau.

O Marswalker deverá chegar no começo de 2026, embora seu preço ainda não tenha sido divulgado.

eufyCam S4

A divisão de segurança residencial da eufy apresentou hoje a eufyCam S4 com painel solar integrado, a primeira câmera híbrida que combina uma lente fixa 4K com lentes duplas 2K opcionais, proporcionando cobertura panorâmica e visualização de até 15 metros de distância.

A eufyCam S4 está disponível para pré-venda hoje a partir de US$300.

eufy AI Core

Por fim, a empresa anunciou o AI Core, agente de IA treinado para detectar e antecipar mais de 100 cenários diferentes — desde uma entrega de encomendas até um estranho se aproximando da sua porta. Ele fornece respostas no dispositivo em menos de três segundos, mantendo todos os dados locais para total privacidade.

O AI Core será lançado ainda este ano, com preços a serem divulgados.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via The Verge, GadgetGuy, PCWorld