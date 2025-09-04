App Store gerou R$64 bilhões para desenvolvedores brasileiros em 2024

Alvo de crescente pressão regulatória no Brasil, a Apple repetiu uma tática antiga e publicou hoje uma pesquisa na qual tenta mostrar como a App Store tem sido benéfica para desenvolvedores locais, ajudando-os a construir negócios de sucesso.

Feita por Silvia Fagá de Almeida, professora na Fundação Getúlio Vargas, a pesquisa revelou que a plataforma possibilitou R$63,8 bilhões em cobranças e vendas para desenvolvedores em 2024, sendo que, em 90% do faturamento e das vendas, nenhuma comissão foi cobrada.

O destaque para esses números, é claro, se dá por conta do foco de órgãos como o Cade no famigerado sistema de pagamentos da App Store, que cobra uma taxa de até 30% de desenvolvedores que faturam mais de US$1 milhão. Há, no entanto, outras informações bem interessantes, como a de que “mais de metade dos ganhos de desenvolvedores brasileiros na App Store veio de usuários fora do Brasil”.

No Brasil, desenvolvedores estão aproveitando a App Store para transformar suas paixões em negócios prósperos e criar apps incríveis que os usuários adoram. O trabalho deles capacita pessoas no mundo todo a serem mais criativas, se divertirem, aumentarem a produtividade e muito mais. Mal podemos esperar para ver o que eles vão fazer a seguir. —Tim Cook, CEO da Apple.

Segundo a pesquisa, a App Store está pleno crescimento no Brasil — observação corroborada pelo fato de que o número de downloads na versão nacional da loja mais que dobrou desde 2019. Ao mesmo tempo, os ganhos de desenvolvedores quintuplicaram.

Quando levamos em conta apenas 2024, apps foram baixados mais de 1,5 bilhão de vezes na App Store brasileira, que recebeu 25,5 milhões de visitantes por semana. A empresa também destacou que “os ganhos totais de desenvolvedores pequenos na App Store aumentaram substanciais 55% entre 2021 e 2024”.

A gigante de Cupertino, é claro, também aproveitou a ocasião para destacar alguns cases de sucesso, como o de Geraldo Ramos, Eddie Hsu e Jardson Almeida, cofundadores da Moises e responsáveis pelo app que dá nome à empresa, baixado por pessoas em 163 países e regiões — e que recebeu uma grande atualização recentemente.

O mercado brasileiro viu um crescimento incrível na última década, oferecendo mais investimentos e oportunidades locais para desenvolvedores como eu e meus colegas. O Brasil sempre teve uma comunidade de empreendedores excepcionalmente talentosa, e tenho muito orgulho do que pudemos criar com nosso app e da nossa capacidade de chegar a um grupo apaixonado de usuários por meio da App Store. —Geraldo Ramos, cofundador da Moises.

O processo de revisão de apps e updates da App Store (App Review) também ganhou destaque, embora nem sempre consiga impedir que apps duvidosos apareçam na loja [1, 2, 3].

De acordo com a Maçã, em 2024, “a App Store bloqueou R$167 milhões em transações potencialmente fraudulentas, impediu o uso de cerca de 200 mil cartões de crédito roubados e removeu mais de 5 milhões de avaliações e opiniões no Brasil por questões de fraude” — dados que ela usou para justificar a afirmação de que a sua loja “é o lugar mais seguro e ideal para as pessoas descobrirem e baixarem apps e jogos”.

A Maçã encerrou o seu comunicado à imprensa citando as Apple Developer Academies, projetos de programação e desenvolvimento de negócios que ela mantém com uma série de instituições de ensino pelo país.

E, para demonstrar o impacto do programa e da App Store na economia de apps do Brasil, a empresa citou o exemplo de Fábio Barboza Filho, ex-aluno de uma Apple Developer Academy e CEO da Kobe, empresa que ajuda varejistas a desenvolver experiências personalizadas e digitais para diversas marcas conhecidas no Brasil:

A Academy teve um papel enorme em nossa jornada, dando a mim e aos outros fundadores não apenas uma base técnica sólida, mas também a mentalidade para criar produtos com foco no usuário. A cultura da Apple nos ensinou que a diferença entre algo bom e algo excelente está nos detalhes, e essa visão guia a Kobe desde o primeiro dia.

A pesquisa completa pode ser conferida nessa página.