Apple patenteia sistema de controle de luminosidade para headsets e óculos

A Apple registrou uma nova patente que descreve um sistema de controle de luminosidade dinâmico em dispositivo vestíveis como o Vision Pro e futuros óculos inteligentes. A tecnologia permitiria que o usuário controlasse a transparência das lentes de acordo com o ambiente, seja durante uma atividade em andamento ou até em situações sociais.

Publicidade

A patente, intitulada “Triggered Dimming and Undimming of a Head-Mountable Device”, apresenta um mecanismo capaz de escurecer ou clarear camadas ópticas de forma total, parcial ou seletiva. Desta forma, seria possível alternar entre experiências imersivas em realidade virtual, modos de realidade aumentada e até futuros dispositivos de uso cotidiano, como em óculos de sol inteligentes.

Entre os cenários descritos, o sistema poderia escurecer totalmente as lentes para aumentar a imersão em vídeos ou jogos, aplicar escurecimento parcial para reduzir distrações ou destacar conteúdos virtuais e restaurar a transparência quando o usuário precisa visualizar o ambiente físico. A Maçã ainda menciona a detecção de pessoas próximas ou de obstáculos como gatilhos automáticos de ajuste, além da possibilidade de controle por gestos, voz ou comandos do sistema.

A patente aponta que a inovação utilizaria tecnologias como cristais líquidos, materiais eletrocrômicos ou partículas suspensas para regular a passagem de luz. O objetivo da Apple seria ampliar o conforto e segurança de quem utiliza headsets em deslocamento ou interações sociais, evitando situações como não conseguir enxergar uma pessoa durante uma conversa.

Publicidade

O registro também menciona aplicações no ecossistema de computação espacial da empresa de Cupertino, com integração a dispositivos como o Vision Pro, além de apontar potenciais versões mais discretas do produto.

O pedido da patente é assinado por quatro inventores, entre eles Anshu K. Chimalamarri, ligado a pesquisas de privacidade no Vision Pro, e Manuel Clément, especialista em prototipagem AR/VR.

Como em outros casos, o registro não garante que o recurso chegará ao mercado em breve, mas é relevante quando se projeta o que a Apple pode estar trabalhando para o futuro próximo de seus dispositivos.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via AppleInsider