Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple patenteia sistema de controle de luminosidade para headsets e óculos

Bruno S. Gentile
04/09/2025 • 17:18
Patente apontando Vision Pro como óculos de sol

A Apple registrou uma nova patente que descreve um sistema de controle de luminosidade dinâmico em dispositivo vestíveis como o Vision Pro e futuros óculos inteligentes. A tecnologia permitiria que o usuário controlasse a transparência das lentes de acordo com o ambiente, seja durante uma atividade em andamento ou até em situações sociais.

Publicidade

A patente, intitulada “Triggered Dimming and Undimming of a Head-Mountable Device”, apresenta um mecanismo capaz de escurecer ou clarear camadas ópticas de forma total, parcial ou seletiva. Desta forma, seria possível alternar entre experiências imersivas em realidade virtual, modos de realidade aumentada e até futuros dispositivos de uso cotidiano, como em óculos de sol inteligentes.

Entre os cenários descritos, o sistema poderia escurecer totalmente as lentes para aumentar a imersão em vídeos ou jogos, aplicar escurecimento parcial para reduzir distrações ou destacar conteúdos virtuais e restaurar a transparência quando o usuário precisa visualizar o ambiente físico. A Maçã ainda menciona a detecção de pessoas próximas ou de obstáculos como gatilhos automáticos de ajuste, além da possibilidade de controle por gestos, voz ou comandos do sistema.

A patente aponta que a inovação utilizaria tecnologias como cristais líquidos, materiais eletrocrômicos ou partículas suspensas para regular a passagem de luz. O objetivo da Apple seria ampliar o conforto e segurança de quem utiliza headsets em deslocamento ou interações sociais, evitando situações como não conseguir enxergar uma pessoa durante uma conversa.

Publicidade

O registro também menciona aplicações no ecossistema de computação espacial da empresa de Cupertino, com integração a dispositivos como o Vision Pro, além de apontar potenciais versões mais discretas do produto.

Posts relacionados

O pedido da patente é assinado por quatro inventores, entre eles Anshu K. Chimalamarri, ligado a pesquisas de privacidade no Vision Pro, e Manuel Clément, especialista em prototipagem AR/VR.

Como em outros casos, o registro não garante que o recurso chegará ao mercado em breve, mas é relevante quando se projeta o que a Apple pode estar trabalhando para o futuro próximo de seus dispositivos.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via AppleInsider

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Anker lança carregadores de até 300W; eufy anuncia novo aspirador-robô, câmera de segurança e mais
Posts relacionados