Aqara anuncia na IFA 2025 novos produtos focados em casa inteligente

Douglas Nascimento
04/09/2025 • 10:58
Produtos da Aqara

A Aqara anunciou na Innovation For All (IFA) 2025, em Berlim (Alemanha), sua próxima geração de produtos voltados à casa inteligente, com destaque para inovações em termos de segurança residencial e eficiência energética, algumas de suas marcas consolidadas.

Um dos destaques anunciados é a Doorbell Camera G400, uma câmera de vigilância com fio a qual conta com certificação IP65 e foi projetada pela empresa para uso contínuo e pode ser alimentada por cabo PoE ou fonte de baixa tensão.

Compatível com HomeKit (incluindo o HomeKit Secure Video), a G400 conta com sensor 2K e visão de corpo inteiro para que nenhum detalhe seja perdido. Ela também usa IA para detectar rostos, pacotes, veículos, animais e movimentos.

Ainda em termos de segurança, a Aqara apresentará protótipos da G510, primeira câmera da empresa alimentada a bateria (com resolução de 2,5K), bem como do Home Station M410, um hub multifuncional com armazenamento expansível para uso contínuo.

Em termos de eficiência energética, o destaque vai para o Radiator Thermostat W600, o qual suporta Thread e Zigbee e permite otimizar o clima interno com programações inteligentes, automações, assistentes virtuais ou sensores conectados.

A Aqara também está expandindo sua série de dispositivos de gerenciamento de energia H2 para o Reino Unido e mercados da União Europeia, incluindo o Wall Outlet H2 (UK), o Power Plug H2 (UK e EU) e o Outdoor Plug H2 (EU).

O Hub M200, por sua vez, é uma solução multiprotocolo que pode atuar como Controlador Matter, Thread Border Router, ponte Matter e emissor infravermelho 360°, suportando Thread, Zigbee, Wi-Fi de banda dupla, Ethernet, Bluetooth e infravermelho.

Quando falamos em Aqara Home, a empresa está lançando o Soft Sensor, que usa dados existentes e IA para inferir a ocupação de um cômodo com precisão, bem como o Automation 2.0 e agora permite controle local via LAN com hubs como o M3.

O HomeGuardian, por sua vez, está ganhando um recurso de detecção por IA na nuvem para todas as suas câmeras, resumo e busca de vídeo usando IA e notificações push aprimoradas as quais exibem imagens instantâneas da cena.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
