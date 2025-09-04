Navegue

Astropad lança película para iPhone que promete reduzir reflexos em até 75%

Bruno Cardoso
04/09/2025 • 11:13
Astropad Fresh Coat

Ao contrário de dispositivos como os iPads Pro e até mesmo os MacBooks Pro mais recentes, os iPhones (ainda?) não contam com uma opção de tela antirreflexiva (nano-texture), o que pode ser um tanto quanto incômodo em ambiente externos ou bastante luminosos.

Felizmente, existem películas de proteção no mercado que prometem reduzir esses reflexos, embora muitas delas tragam a grande desvantagem de alterar a forma como as cores são exibidas no display.

Todavia, a fabricante de acessórios Astropad anunciou um produto que promete solucionar esses dois problemas: a película Fresh Coat, que promete reduzir os reflexos em até 75% sem afetar a precisão das cores.

Disponível para todos os modelos Pro das linhas iPhone 15 e iPhone 16, ela conta com apenas 0,6mm de espessura, além de contar com uma camada antioleosidade/hidrofóbica, uma camada de vidro temperado, uma camada antipoeira e uma camada “airbag” feita para proteger a tela de impactos.

De acordo com a Astropad, a Fresh Coat tem o potencial até mesmo de prolongar a autonomia da sua bateria, uma vez que, com menos reflexos na tela, deixa de ser necessário manter o brilho tão alto em ambientes com muita claridade.

Novidade da Astropad! ✨

A Fresh Coat é uma película protetora de tela premium com vidro antirreflexo para iPhone.
Graças aos recentes avanços na ciência dos materiais, agora é possível usar vidro antirreflexo durável em celulares — a mesma tecnologia que, segundo rumores, será usada no próximo “iPhone 17”.

✅ 3x menos reflexos do que a tela de um iPhone sem revestimento
✅ 4x menos reflexos do que películas de vidro comuns
✅ Cores vibrantes e realistas 🚫 Sem embaçamento, textura ou distorção

Mais detalhes em Astropad.com/FreshCoat

A empresa também promete um design “case-friendly”, bem como um acabamento premium com bordas suaves, além de preservar a área útil da tela — algo que, acredite ou não, nem toda película consegue fazer.

Disponível no site da Astropad pelo preço promocional de US$28 (o preço padrão é US$35), a Fresh Coat também ganhará versões — já disponíveis em pré-venda — para os modelos da linha “iPhone 17”, que deverá ser apresentada pela Apple na próxima semana.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
