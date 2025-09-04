Navegue

Base de recarga 6-em-1 da AUKEY é modular e compatível com Qi2.2

Luiz Gustavo Ribeiro
04/09/2025 • 20:47
MagFusion Ark da AUKEY

Após apresentar, há algumas semanas, o seu primeiro acessório certificado com o padrão Qi2.2, a AUKEY revelou hoje o MagFusion Ark, um carregador sem fio modular compatível com a mais nova especificação — que oferece até 25W de potência.

O MagFusion Ark possui um design 6-em-1 que inclui uma base que pode recarregar até três dispositivos, sendo possível acoplar também três esferas destacáveis, totalizando seis pontos de recarga — todos eles compatíveis com Qi2.2.

Quando acopladas à base, as esferas podem transferir a energia para recarregar dispositivos que são colocados sobre elas. Quando removidas, elas funcionam como carregadores portáteis de 6.700mAh. Cada esfera também inclui uma porta USB-C PD 3.0 de 30W para carregamento bidirecional e possui um sistema de resfriamento ativo para evitar superaquecimento.

MagFusion Ark da AUKEY

O MagFusion Ark inclui, de fábrica, a base e três esferas, mas também haverá opções de base para um ou dois dispositivos, com esferas que podem ser adquiridas separadamente.

A AUKEY não forneceu detalhes sobre o preço do MagFusion Ark, mas certamente mais informações surgirão até o seu lançamento, no primeiro trimestre de 2026.

via MacRumors

