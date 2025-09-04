Cartões da Alelo agora oferecem suporte ao Apple Pay

Poucos dias após noticiarmos que os cartões do Neon finalmente ganharam suporte ao Apple Pay, agora chegou a vez da Alelo — subsidiária da Elo focada em benefícios como vales-alimentação e auxílios — de anunciar compatibilidade com o sistema de pagamentos da Maçã.

A novidade, que foi anunciada no perfil oficial da plataforma no Instagram e também está em destaque no seu site oficial, é válida para os cartões Alelo Alimentação, Refeição e Alelo Tudo (redes Alimentação e Refeição) nas maquininhas Cielo, Getnet, Entrepay, Pagbank e Stone.

Com isso, usuários da Alelo que possuem algum desses cartões poderão adicioná-los ao aplicativo Carteira (Wallet) e usar o iPhone ou o Apple Watch para pagar usando o NFC desses aparelhos, simplesmente os aproximando das maquininhas, sem a necessidade do cartão físico.

No site da Alelo, há uma página dedicada com mais informações sobre a novidade, bem como com um breve tutorial para a adição dos cartões da empresa ao Apple Pay. A plataforma também disponibilizou uma página com perguntas frequentes (e suas respostas) sobre esse suporte.

Vale recordar que a chegada do Apple Pay aos cartões da Alelo já havia prenunciada há alguns meses, tanto com um indicativo de suporte à Carteira da Apple na página do aplicativo na App Store quanto por publicações da plataforma nas redes sociais.

dica do Rodrigo Guimarães