Cartões da Alelo agora oferecem suporte ao Apple Pay

Douglas Nascimento
04/09/2025 • 11:52

Poucos dias após noticiarmos que os cartões do Neon finalmente ganharam suporte ao Apple Pay, agora chegou a vez da Alelo — subsidiária da Elo focada em benefícios como vales-alimentação e auxílios — de anunciar compatibilidade com o sistema de pagamentos da Maçã.

A novidade, que foi anunciada no perfil oficial da plataforma no Instagram e também está em destaque no seu site oficial, é válida para os cartões Alelo Alimentação, Refeição e Alelo Tudo (redes Alimentação e Refeição) nas maquininhas Cielo, Getnet, Entrepay, Pagbank e Stone.

Com isso, usuários da Alelo que possuem algum desses cartões poderão adicioná-los ao aplicativo Carteira (Wallet) e usar o iPhone ou o Apple Watch para pagar usando o NFC desses aparelhos, simplesmente os aproximando das maquininhas, sem a necessidade do cartão físico.

No site da Alelo, há uma página dedicada com mais informações sobre a novidade, bem como com um breve tutorial para a adição dos cartões da empresa ao Apple Pay. A plataforma também disponibilizou uma página com perguntas frequentes (e suas respostas) sobre esse suporte.

Vale recordar que a chegada do Apple Pay aos cartões da Alelo já havia prenunciada há alguns meses, tanto com um indicativo de suporte à Carteira da Apple na página do aplicativo na App Store quanto por publicações da plataforma nas redes sociais.

dica do Rodrigo Guimarães

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
