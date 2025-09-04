Navegue

Como fazer com que o Mac leia uma nota em voz alta

Pedro Henrique Nunes
04/09/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Notas (Notes) está disponível em diversos aparelhos da Apple — em breve, até mesmo no Apple Watch com o watchOS 26!

Entre os vários recursos presentes na versão para Macs, há uma que pode ser bastante útil para certos usuários: a possibilidade de fazer com que o texto seja lido em voz alta.

Veja como é simples fazer isso! 👨‍💻

  1. Abra o app Notas no seu Mac;
  2. Selecione a anotação desejada;
  3. Marque o trecho desejado (caso queira que apenas ele seja lido);
  4. Vá até Editar » Fala » Começar a Falar, na barra de menus, ou clique com o botão direito do mouse em qualquer área da nota e escolha Fala » Começar a Falar.

Para parar a reprodução da voz, siga os mesmos processos descritos acima e clique em “Parar de Falar”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
