Como fazer com que o Mac leia uma nota em voz alta

O aplicativo Notas (Notes) está disponível em diversos aparelhos da Apple — em breve, até mesmo no Apple Watch com o watchOS 26!
Entre os vários recursos presentes na versão para Macs, há uma que pode ser bastante útil para certos usuários: a possibilidade de fazer com que o texto seja lido em voz alta.
Veja como é simples fazer isso! 👨💻
- Abra o app Notas no seu Mac;
- Selecione a anotação desejada;
- Marque o trecho desejado (caso queira que apenas ele seja lido);
- Vá até Editar » Fala » Começar a Falar, na barra de menus, ou clique com o botão direito do mouse em qualquer área da nota e escolha Fala » Começar a Falar.
Para parar a reprodução da voz, siga os mesmos processos descritos acima e clique em “Parar de Falar”.