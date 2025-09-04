Como fazer com que o Mac leia uma nota em voz alta

O aplicativo Notas (Notes) está disponível em diversos aparelhos da Apple — em breve, até mesmo no Apple Watch com o watchOS 26!

Publicidade

Entre os vários recursos presentes na versão para Macs, há uma que pode ser bastante útil para certos usuários: a possibilidade de fazer com que o texto seja lido em voz alta.

Veja como é simples fazer isso! 👨‍💻

Abra o app Notas no seu Mac; Selecione a anotação desejada; Marque o trecho desejado (caso queira que apenas ele seja lido); Vá até Editar » Fala » Começar a Falar, na barra de menus, ou clique com o botão direito do mouse em qualquer área da nota e escolha Fala » Começar a Falar.

Para parar a reprodução da voz, siga os mesmos processos descritos acima e clique em “Parar de Falar”.