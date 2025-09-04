Como mostrar as resoluções de tela em lista no Mac

Para que a sua experiência com o Mac seja a melhor possível, a Apple permite que você altere a resolução do monitor — que determinará o tamanho dos textos e dos objetos exibidos na tela.

Publicidade

No caso do monitor principal (ou único, se você usa um MacBook sem tela externa), você pode fazer isso em uma área com as miniaturas das resoluções disponíveis. Mas, se preferir, é possível visualizá-las em uma lista.

Veja as maneiras de fazer isso! 👨‍💻

Antes de mais nada, abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Telas”, na barra lateral esquerda. Depois disso, siga um dos métodos abaixo:

Primeiro método

Com as resoluções sendo exibidas na tela, clique com o botão direito do mouse em cima da área e escolha “Mostrar Lista”. Também é possível fazer isso dando um clique com o botão esquerdo e pressionando a tecla ⌥ option .

Segundo método

Na mesma tela, clique em “Avançado…”, marque a opção “Mostrar resoluções como lista” e selecione “OK”.

Fácil, não?! 😊