Como verificar o status da sua biblioteca de fotos e vídeos no Mac

O aplicativo Fotos (Photos) do macOS oferece diversos recursos bacanas que facilitam o gerenciamento das suas mídias, como é o caso da criação de múltiplas fototecas, por exemplo.
Outra função disponível é a possibilidade de ter uma visão geral do status da fototeca — que mostra quantos itens estão nela, quando ela foi atualizada/sincronizada pela última vez com o Fotos do iCloud, entre outras coisas.
Confira como visualizar isso! 🙂
Com o app Fotos aberto no computador, clique em “Fototeca”, na barra lateral esquerda, e em “Todas as Fotos”, na parte superior.
Depois, role até a parte inferior da janela para ver as informações de status da sua fototeca, o que pode incluir:
- O número de fotos e vídeos que estão nela;
- Quando a biblioteca foi atualizada pela última vez com o Fotos do iCloud — ou seja, sincronizada na nuvem com os seus outros dispositivos;
- A opção de clicar em “‘Pausar” ou “Retomar”, caso haja atualizações em andamento;
- O número de itens que não puderam ser sincronizados com o iCloud;
- Os arquivos que estão apenas no Mac, ou seja, que não estão disponíveis nos seus outros dispositivos.
Informações simples, mas bem úteis!