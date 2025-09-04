Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como verificar o status da sua biblioteca de fotos e vídeos no Mac

Pedro Henrique Nunes
04/09/2025 • 07:30
Ícone do app Fotos no macOS

O aplicativo Fotos (Photos) do macOS oferece diversos recursos bacanas que facilitam o gerenciamento das suas mídias, como é o caso da criação de múltiplas fototecas, por exemplo.

Publicidade

Outra função disponível é a possibilidade de ter uma visão geral do status da fototeca — que mostra quantos itens estão nela, quando ela foi atualizada/sincronizada pela última vez com o Fotos do iCloud, entre outras coisas.

Confira como visualizar isso! 🙂

Posts relacionados

Com o app Fotos aberto no computador, clique em “Fototeca”, na barra lateral esquerda, e em “Todas as Fotos”, na parte superior.

Depois, role até a parte inferior da janela para ver as informações de status da sua fototeca, o que pode incluir:

  • O número de fotos e vídeos que estão nela;
  • Quando a biblioteca foi atualizada pela última vez com o Fotos do iCloud — ou seja, sincronizada na nuvem com os seus outros dispositivos;
  • A opção de clicar em “‘Pausar” ou “Retomar”, caso haja atualizações em andamento;
  • O número de itens que não puderam ser sincronizados com o iCloud;
  • Os arquivos que estão apenas no Mac, ou seja, que não estão disponíveis nos seus outros dispositivos.

Informações simples, mas bem úteis!

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como fazer com que o Mac leia uma nota em voz alta
Posts relacionados