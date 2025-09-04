Criminosos admitem fraude de US$16 mi envolvendo devoluções de iPhones e outros dispositivos falsos

Dois cidadãos chineses residentes na Califórnia (Estados Unidos) se declararam culpados por participação em um esquema de devolução fraudulenta de dispositivos Apple falsificados, o que causou um prejuízo de mais de US$16,2 milhões à empresa com sede em Cupertino.

Yushan LinkedIn (de 31 anos) e Shuyi Xing (de 35), ambos moradores de Corona (no condado de Riverside) admitiram envolvimento em uma conspiração que se estendeu de dezembro de 2015 a março de 2024. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os dois faziam parte de um grupo que importava da China unidades falsificada de iPhones, iPads e outros aparelhos, para então devolvê-los em Apple Stores como se fossem legítimos e cobertos por garantia.

A fraude se apoiava na inserção de números de série legítimos (pertencentes a produtos reais vendidos na América do Norte) nas unidades chinesas. Isso, então, enganava o sistema de verificação das lojas da Maçã, que aceitava os dispositivos como genuínos, realizando trocas ou reparos por modelos originais. As unidades originas obtidas eram enviadas a cúmplices da quadrilha nos EUA e no exterior — especialmente na China — para revenda.

Segundo as autoridades, Lin e Xing realizaram ou tentaram realizar a devolução de 1.584 dispositivos falsificados, gerando perdas superiores a US$1,1 milhão para a Apple. Ao todo, o grupo é responsável por tentar devolver mais de 27 mil unidades falsificadas, com prejuízo acumulado de US$16,2 milhões.

Além de Yushan e Shuyi, outros quatro réus já haviam sido declarados culpados. Dois dos envolvidos estariam em situações migratórias irregulares no país presidido por Donald Trump. Xing também respondeu por lavagem de dinheiro em um esquema paralelo que envolvia mais de US$1 milhão provenientes de fraudes contra idosos.

O julgamento dos dois chineses está marcado para 10 de dezembro. Lin poderá ser condenado a até 20 anos de prisão, enquanto Xing poderá receber até 40 anos, somando as penas pelos dois crimes confessados.

