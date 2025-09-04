“iPhone 17 Air” partirá dos US$1.100 e modelo base manterá preço atual, diz TrendForce

Prevista para ser lançada pela Apple na próxima terça-feira (9/9), a linha “iPhone 17” foi alvo de projeções da TrendForce, as quais corroboram (pelo menos em partes) uma análise recente indicando que os preços dos novos aparelhos não sofrerão com aumentos tão grandes como os que haviam sido especulados.

Segundo os números divulgados pela empresa, o modelo base do “iPhone 17” não sofrerá com mudanças de preços, partindo dos mesmos US$800 cobrados pelo iPhone 16 para o modelo de 128GB, podendo também ser adquirido com 256GB (US$900) ou 512GB (US$1.100).

O “iPhone 17 Air”, que está cotado para ser a grande novidade neste ano, por outro lado, deverá ter um preço inicial bem mais elevado que o do iPhone 16 Plus, que é considerado seu antecessor espiritual, com opções de armazenamento de 256GB (US$1.100), 512GB (US$1.300) e 1TB (US$1.500).

O “iPhone 17 Pro” aumentaria US$100 dólares em cada variante. Neste ano, o aparelho já partiria dos 256GB (US$1.200), com opções extras de 512GB (US$1.400) e 1TB (US$ 1.600). O “iPhone 17 Pro Max” ganharia aumentos semelhantes, mantendo suas opções de 256GB (US$1.300), 512GB (US$1.500) e 1TB (US$1.700).

O mais surpreendente nesses preços seria o alto valor cobrado pelo “iPhone 17 Air”. Caso esses números se confirmem, o aparelho sairá mais caro que o iPhone 16 Pro mais barato atualmente, bem como ficará a apenas US$100 do “iPhone 17 Pro” em todas as suas opções de armazenamento.

Poderá ser um movimento arriscado, uma vez que o aparelho terá como maior diferencial sua espessura mínima e contará apenas com uma câmera. O “iPhone 17 Air” também deverá contar com o chip “A19”, com o mais avançado “A19 Pro” ficando reservado aos modelos topo-de-linha.

