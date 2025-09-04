KUXIU lança suporte dobrável 3-em-1 com Qi2.2 para iPhone, Apple Watch e AirPods

A KUXIU está de volta com mais um verdadeiro canivete suíço em formato de acessório. Falo do suporte X40 Turbo, um carregador sem fio 3-em-1 que certamente atende diversos requisitos.
Com suporte ao padrão Qi2.2, ele foi projetado para recarregar um iPhone 16 Pro de 0% a 80% em menos de 1 hora — graças à potência de 25W; ele, porém, também funciona com os modelos anteriores, compatíveis com o padrão Qi2, oferecendo potência de 15W.
Além da eficiência, uma das características mais interessantes está no próprio design do suporte, que é dobrável para permitir recarregar um iPhone, um Apple Watch e um estojo de AirPods sem ocupar muito espaço — sendo 25% menor e mais fino que o suporte original X40, o qual analisamos aqui.
Em termos de segurança, o acessório não ultrapassa 40°C, para manter a temperatura ambiente e a eficiência. Ele acompanha um cabo trançado USB-C para USB-C, um carregador portátil de 45W e um estojo rígido para transporte.
O suporte X40 Turbo está disponível no site da KUXIU por US$80 nas cores preta e prata.
via 9to5Mac