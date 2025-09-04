KUXIU lança suporte dobrável 3-em-1 com Qi2.2 para iPhone, Apple Watch e AirPods

A KUXIU está de volta com mais um verdadeiro canivete suíço em formato de acessório. Falo do suporte X40 Turbo, um carregador sem fio 3-em-1 que certamente atende diversos requisitos.

Com suporte ao padrão Qi2.2, ele foi projetado para recarregar um iPhone 16 Pro de 0% a 80% em menos de 1 hora — graças à potência de 25W; ele, porém, também funciona com os modelos anteriores, compatíveis com o padrão Qi2, oferecendo potência de 15W.

Finally, iPhone 25W wireless charging has come!

Meet KUXIU X40 Turbo — our latest Qi2.2(25W) certified 3-in-1 wireless charging stand that brings speed, style, and stability to your everyday charging! Will you upgrade your iPhone charging with 25W wireless charging? #iPhone17 pic.twitter.com/YJfKlJWeUQ — Kuxiu (@Kuxiutech) September 4, 2025 Finalmente, o carregamento sem fio de 25W para iPhone chegou!

Conheça o KUXIU X40 Turbo — nosso mais novo suporte de carregamento sem fio 3-em-1 com certificação Qi2.2 (25W) que traz velocidade, estilo e estabilidade para o seu carregamento diário! Você vai atualizar o carregamento do seu iPhone com o carregamento sem fio de 25W? #iPhone17

Além da eficiência, uma das características mais interessantes está no próprio design do suporte, que é dobrável para permitir recarregar um iPhone, um Apple Watch e um estojo de AirPods sem ocupar muito espaço — sendo 25% menor e mais fino que o suporte original X40, o qual analisamos aqui.

Em termos de segurança, o acessório não ultrapassa 40°C, para manter a temperatura ambiente e a eficiência. Ele acompanha um cabo trançado USB-C para USB-C, um carregador portátil de 45W e um estojo rígido para transporte.

O suporte X40 Turbo está disponível no site da KUXIU por US$80 nas cores preta e prata.

