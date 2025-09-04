NFL Retro Bowl ’26 e outros dois jogos chegam ao Apple Arcade

O Apple Arcade ampliou hoje o seu catálogo com três novos títulos: NFL Retro Bowl ’26, Jeopardy! Daily e My Talking Tom Friends+, que já estão disponíveis para download. Além disso, no dia 18 de setembro, o jogo Hello Kitty Island Adventure receberá uma expansão que adiciona novos cenários e personagens.

Publicidade

Exclusivo da plataforma de jogos da Maçã, NFL Retro Bowl’ 26 chega com licenciamento oficial da National Football League (NFL) e da National Football League Players Association (NFLPA), trazendo elencos reais em estilo retrô. O jogo estreia com o modo Championship Leaderboard, que conecta as partidas virtuais ao calendário real da temporada 2025 da liga. Jogadores podem escolher seus times preferidos e disputar semanalmente, acumulando pontos que contam para um ranking global.

Divulgação/Apple

Outro lançamento é Jeopardy! Daily!, que transporta a experiência do tradicional programa de TV para o iPhones, iPads, Macs e Apple TVs. O título oferece pistas exclusivas escritas pelos roteiristas do show, tabuleiros diários e torneios semanais. As respostas devem ser digitadas no formato das perguntas, assim como na versão televisiva.

Divulgação/Apple

Completando os lançamentos, My Talking Tom Friends+ reúne personagens da popular franquia Talking Tom & Friends em um ambiente interativo com minijogos, atividades de cuidado e exploração. A versão do Apple Arcade oferece a experiência completa, sem anúncios ou compras dentro do app.

Divulgação/Apple

No dia 18/9, Hello Kitty Island Adventure levará os jogadores para Wheatflour Wonderland, um novo mundo com castelos de vitral e ruínas misteriosas. A expansão introduz ainda a personagem Cogimyun, que pede ajuda para desbloquear a Ancient Citadel e revelar um grande tesouro. O conteúdo será disponibilizado sem nenhum custo adicional para os assinantes.

Publicidade

Outros jogos como Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Mini Motorways, Snake.io+, Katamari Damacy Rolling LIVE, WHAT THE CAR?, Sonic Dream Team, It’s Literally Just Mowing+ também receberam atualizações.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.